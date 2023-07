Es gibt viele Momente im Leben, in denen König Fußball nebensächlich wird. Einen solchen erlebten die Familie Fischer und die Fußballfamilie des SSC Phoenix Kisdorf Ende Mai mit dem plötzlichen Tod von Jens Fischer. Mit einem Benefizspiel gedachten die Kisdorfer ihrem ehemaligen Vorsitzenden.

Kisdorf. Wem die Menschheit diesen Aphorismus zu verdanken hat, ist nicht bekannt. Doch in den Worten des unbekannten Autors steckt eine ganze Menge Wahrheit: „Man hat viele Freunde, wenn man sie zählt, aber nur wenige, wenn man sie braucht.“ Es gibt aber auch Beispiele, in denen dies nicht zutrifft, sondern Menschen in der Not zusammenstehen und sich gegenseitig helfen. Wie im Fall von Jens Fischer: Der ehemalige Vorsitzende des SSC Phoenix Kisdorf war Ende Mai unerwartet verstorben und hinterließ eine Ehefrau und drei Kinder.