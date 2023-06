﻿Mit 80 Jahren im Tor: Jost „Joschi“ Engeler verblüfft Gegen- und Mitspieler

Molfsee. „Wenn der Gegenspieler verblüfft guckt und meine Mitspieler überrascht klatschen, ist das eine große Freude“, sagt Jost „Joschi“ Engeler. Seine weißen, buschigen Augenbrauen ziehen nach oben. Er lacht. Zu komisch seien die verdutzten Gesichter, wenn der Arm des 80-Jährigen reflexartig zur Parade herausschnellt, er den Ball abwehrt. Seit einem Hallentraining im Winter 1995 steht Engeler bei den Altherren von Eidertal Molfsee im Kasten. „Ich konnte mich wegen einer Zerrung kaum bewegen, also ging ich ins Tor.“ Und weiß seitdem zu überzeugen. „Wenn man Jahrzehnte Fußball spielt, hat man das drin.“

Eigentlich aber steckt in Engeler ein Stürmer mit ausgewiesenem Torinstinkt. In seinen 20ern kickt er bei der fünften – es gab mal sieben – Mannschaft der SV Friedrichsort, erzielt Treffer für Treffer, wird mehrfach Torschützenkönig in der Kreisklasse. Auch ein Angebot der Zweiten der SVF habe es gegeben. Doch zweimal in der Woche zu trainieren, während er ein Abendgymnasium besucht? Für einen 20-Minuten-Einsatz am Wochenende? Das kommt nicht infrage. „Ich habe nie hoch gespielt, nur aus Spaß an der Freude“, sagt er.

Jost Engeler über Fußball und Arthrose: „Nach dem Training geht’s mir besser“

Im Alter von 28 Jahren bricht sich Engeler das Schein- und Wadenbein – nach einem Zusammenprall mit dem gegnerischen Torwart. Als er nach überstandener Verletzung wieder mit dem Kicken anfängt, trifft er das Tor nicht mehr. Reihenweise landen die Bälle daneben. Erst später wird ihm klar warum. „Der Arzt hatte mein Schienbein so angeschlagen, dass es wieder hübsch ist“, sagt er. Doch eigentlich zeigen seine Füße nach außen.

Die Schiefhaltung wird zum Problem – auch wegen der beginnenden Arthrose. Immer stärker werden die Schmerzen, werden die Medikamente („Ohne geht es nicht“). Immer wieder muss er daher dem Fußball den Rücken kehren. Engeler erinnert sich an ein Spiel in Audorf, in dem er direkt nach dem Auflaufen fluchtartig den Platz verlässt („Es ging einfach nicht“). Immer wieder aber kehrt er, auch auf Anraten seiner Heilpraktikerin, auf den Platz zurück, weil er mit der Zeit merkt: „Bewegung hilft. Nach dem Training geht’s mir besser als vorher.“

TSV Pansdorf, ASV Dersau, TV Grebin: Der Preetzer kommt als Fußballer im Kreis Plön herum. Mittlerweile hat Engeler Blaumann gegen Schultasche getauscht, als gelernter Starkstromelektriker zum Physik- und Mathelehrer umgeschult. In seiner Rolle als langjähriger Verbindungslehrer steht er seinen Realschülern zur Seite. Ob das nicht „Vertrauenslehrer“ heißt? „Vertrauen zu einem Lehrer? Nein, der gibt schließlich Zensuren.“

Jost „Joschi“ Engeler beweist bei den Alten Herren auch im Tor Ballgefühl. © Quelle: Thomas Eisenkrätzer

Einsatz bei Eidertal Molfsee: Vereinsvorsitzender, Schiedsrichter, Schiriobmann

Was ihm all die Jahre – ob auf oder neben dem Platz – wichtig gewesen sei, ist Hilfsbereitschaft. Zehn Jahre lang ist er ab Mitte der 2000er Vereinsvorsitzender bei Eidertal, lernt kennen, was im Hintergrund alles notwendig ist. Vor allem die Judoka und die Badmintonspieler beeindrucken ihn. Als Schiedsrichter knapp werden, macht Engeler mit 75 Jahren die Schiriprüfung, muss dafür 2000 Meter in zwölf Minuten laufen. „Meine Frau sagte: ‚Du machst das nicht.‘“ Heute ist er Schiedsrichterobmann, kümmert sich um Spielansetzungen und pfeift E- und D-Jugendspiele. „Es freut einen, wenn die Kinder auf einen zukommen und sagen: ‚Gut gepfiffen.‘“ Die jungen Spieler seien zwar nicht immer pflegeleicht, aber immer offen und ehrlich.

Stets kann Engeler auf die Unterstützung seiner ebenfalls sportbegeisterten Frau bauen, wenn er mal wieder aus Preetz zum Fußball nach Molfsee fährt – auch wenn er befürchtet, dass sie immer mehr Angst um ihn hat. Und doch zieht es ihn, wie auch an diesem Montagabend, zum Training mit den Alten Herren. „Weil das richtig nette Leute sind.“ Und eben kein Team, das aus Ehrgeiz überdreht. „Gegen Mannschaften, die in die Knochen hauen, spielen wir nicht mehr.“ Engeler hält nichts von Fouls, schon gar nichts vom „Drillen“ darauf. Zwei Gelbe Karten habe er in seiner gesamten Karriere gesehen. „Einmal, weil ich den Schiedsrichter berührt habe, um ihn auf etwas aufmerksam zu machen. Und einmal hatte ich Sand im Auge, war draußen und bin dann unangemeldet wieder auf den Platz. Ich wusste gar nichts von der Regel.“

Torwart-Urgestein schätzt Vereinsverbundenheit, aber: „Zeiten ändern sich“

Am Altherren-Fußball schätzt er die Verbundenheit zum Verein, den Schnack nach dem Spielen. Früher sei es normal gewesen, nach dem Kicken in der Gaststätte zusammenzusitzen. „Das ist vorbei, es gibt halt mehr Ablenkung“, sagt Engeler und macht dabei mit den Fingern eine Wischbewegung, wie auf einem Smartphone. Heute ist das Gasthaus ein Seminarraum. Traurig über die Entwicklung sei er aber nicht. „Die Zeiten ändern sich halt fortlaufend.“

Die Konstante im Eidertal-Kasten aber bleibt. Engeler macht weiter, schmunzelt auch mit 80 Jahren zufrieden nach Paraden, wenn er gefordert ist. Mit einem Augenzwinkern nennt er ein Datum für sein Abschiedsspiel: den 13. Februar 2043. Die Siegchancen sollten dann recht gut stehen. Denn: „Auf 100-Jährige schießt man nicht.“

KN