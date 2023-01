﻿JFV Südholstein im Futsal eine Klasse für sich

Drei Siege und 19:0 Tore: Die C-Junioren des JFV Südholstein bewiesen in der Vorrunde der Hallenkreismeisterschaft, dass sie nicht nur hervorragend Fußball, sondern auch Futsal spielen können. Der Oberligist ist klarer Favorit auf den Titel.

Alveslohe. Die C-Junioren des JFV Südholstein sind im Segeberger Fußballverband die einzige Mannschaft, die ihre Punktspiele in der Oberliga bestreitet. Bei der Vorrunde der Futsal-Kreismeisterschaft wurde das Team, das von Claudius Skiba und Dieter Deckena ausgebildet wird, seiner Favoritenrolle gerecht. Die Südholsteiner gewannen ihre Vierergruppe in der Alvesloher Bürgerhalle mit drei Siegen und 19:0 Toren. „Wir hatten nur eine kurze Vorbereitung und brauchten in jedem Spiel ein paar Minuten, um reinzukommen“, sagte Skiba. „Nachdem die Führung gelungen war, lief es dann aber ganz gut.“