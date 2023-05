Gäste-Triumph im ersten Klassiker der deutschen Galopp-Saison durch Angers

Hamburg. Ein Jahr nach dem Erfolg des Engländers Maljoom wanderte der Sieg beim ersten Galopprennen der Saison erneut ins Ausland: Der dreijährige Hengst Angers aus Frankreich triumphierte in den Farben von Uranie S.A.R.L mit dem in England tätigen italienischen Spitzenjockey Andrea Atzeni in atemberaubender Manier.

Mit sechs Längen Vorsprung setzte sich der Seabhac-Sohn als 12,7:1-Außenseiter souverän gegen den lange führenden englischen Gast Finn’s Charm und Gestüt Park Wiedingens Dhangadhi durch, der in den Farben des 2022 im IDEE 153. Deutschen Derby erfolgreichen Sammarco als Dritter zum besten deutschen Pferd avancierte.

Angers ist benannt nach der Hauptstadt des Départements Maine-et-Loire in der Region Pays de la Loire im Westen Frankreichs. Es war beim siebten Karrierestart die bislang mit Abstand beste Leistung des Pferdes, denn zuvor hatte er nur ein Rennen gewonnen und war Dritter in einem hoch dotierten Auktionsrennen am Arc-Wochenende in Paris-Longchamp im Oktober 2022 gewesen.

Trainer-Newcomer mit Top-Triumph

Trainer Mario Baratti, der im dritten Jahr in Gouvieux/Chantilly arbeitet, landete seinen ersten Erfolg in einem klassischen Rennen, von denen es insgesamt fünf in Deutschland gibt, darunter auch das 154. Deutsche Derby in Hamburg. Seine Einschätzung: „Normalerweise dachten wir, dass Angers etwas weicheren Boden brauchen würde, das war das kleine Fragezeichen. Aber seine letzte Platzierung in Frankreich war stark, denn die Prüfung dort avancierte schon oft zu einem Test für die französischen Guineas.“

Jockey Andrea Atzeni fügte hinzu: „Sein zweiter Start in diesem Jahr zuletzt in Frankreich war hinter starken Gegnern schon gut. Dort ging er lange versprechend. Er hatte mir heute im Führring mit am besten gefallen. Das Team hat einen hervorragenden Job gemacht. Es war im Rennen eine erstklassige Vorstellung.“

Mark Johnston, der ehemalige Star-Trainer aus England, der hier seinen Sohn Charlie vertrat, war sehr zufrieden mit Platz zwei von Finn’s Charm: „Zuletzt hatte er in Sandown ein schlechtes Rennen, nachdem er uns beim Erfolg in Musselburgh sehr überzeugt hatte. Wir wussten nicht so recht, wo wir stehen. Doch heute hat er sein wahres Gesicht gezeigt.“ Der Viertplatzierte Benacre aus demselben Quartier hielt sich als Favorit ohne bessere Chance ordentlich, dürfte nach Auskunft von Mark Johnston weitere Wege bevorzugen.

Dhangadhi Richtung Hamburg?

Zwischen beide schob sich Dhangadhi aus dem Stall von Peter Schiergen, der als Dritter seine bislang stärkste Vorstellung bot. Nur wenige Galoppsprünge weiter wäre er wohl sogar noch Zweiter geworden, doch so kam er eine Nase hinter Finn’s Charm ein. „Das war eine tolle Form. Er hat groß gekämpft und bekam einen sehr guten Rennverlauf serviert. Wir könnten nun in Auktionsrennen gehen“, ließ Peter Schiergen durchblicken. Eine Möglichkeit ist das Rudolf August Oetker Gedächtnisrennen – BBAG Auktionsrennen am 2. Juli in Hamburg.

Der stark gewettete Dragon Icon war als Fünfter ebenso bald kein Faktor mehr wie See Paris (Trainer Henk Grewe: „Er kam nie in Position“), Levanto und Devil In Pink. Der andere Franzose Dux de Morny fiel aus aussichtsreicher Lage ans Ende zurück.

In den nächsten Wochen gibt es mehrere Vorprüfungen für das 154. Deutsche Derby (Gruppe I, 650 000 Euro, 2400 m), das Highlight der fünf Renntage zwischen dem 25. Juni und 2. Juli umfassenden Derby-Woche 2023 auf der Galopprennbahn in Hamburg-Horn und gleichzeitig das bedeutendste Galopprennen in Deutschland.

