﻿GC Altenhof darf vom Bundesliga-Aufstieg träumen

Die Spielerinnen des Golfclub Altenhof haben ihren Heimvorteil am letzten Spieltag der 2. Bundesliga Nord genutzt. Das Team von Trainer Nils Sallmann fuhr den erhofften Tagessieg ein, profitierte vom letzten Platz des bisherigen Klassenprimus und ist Meister. Am 14. August geht es um den Aufstieg.

Victoria Hoffmeister feierte mit der Mannschaft des GC Altenhof den Titelgewinn in der 2. Bundesliga und spielt am Sonntag, 14. August, mit ihrem Team um den Aufstieg in die Erste Liga.

Altenhof. Magdalena Hoffmeister nannte es das „Wunder vom Altenhof“. Nils Sallmann betrachtete es etwas nüchterner als die Spielführerin des Golfclubs Altenhof, aber nicht weniger stolz. „Wir haben sehr gut gespielt“, urteilte der Trainer der Zweitliga-Frauen. Die machten am letzten Spieltag der 2. Bundesliga Nord auf eigenem Platz tatsächlich noch das Unmögliche möglich, sicherten sich den Titel und spielen nun am Sonntag, 14. August, um den Aufstieg in die Bundesliga. Gegner ist auf dem als sehr schwer geltenden Platz des GC Hubbelrath der West-Meister GC Hannover.

Julia Bäumken fehlt im Aufstiegsspiel

Wenn es in zwei Wochen in der Nähe der nordrhein-westfälischen Hauptstadt um den Sprung in die deutsche Eliteliga geht, dann werden die Altenhoferinnen auf ihre beste Spielerin der abgelaufenen Zweitliga-Saison verzichten müssen. Julia Bäumken (Handicap -3,6), die auf ihrem Heimplatz eine 71 im Einzel und im Vierer mit Victoria Hoffmeister eine 74 ins Klubhaus gebracht hatte, befindet sich dann bereits in den USA, wo sie ein Studium aufnehmen wird. „Sie wird uns natürlich sehr fehlen“, räumt Sallmann ein.

Nicht Zählspiel, sondern Matchplay-Modus

Dennoch glaubt der Trainer, dass Bäumkens Ausfall kompensiert werden kann. „Wir spielen ja auch in einem anderen Modus“, klärt er auf. Zählte während der laufenden Zweitliga-Saison jeder einzelne Schlag, so wird im Aufstiegsmatch gegen die Hannoveranerinnen im sogenannten Matchplay-Modus gespielt.

Das heißt, es wird Frau gegen Frau gespielt und nach jedem gespielten Loch abgerechnet. Wer am Ende die meisten Bahnen für sich entscheiden konnte, gewinnt das Match. Er werden insgesamt sechs Einzel und drei Vierer (in Zweierteams) gespielt.

Sophia Ackerhans mit zweitbestem Resultat

„Wenn eine Spielerinnen mal eine Bahn verpatzt, fällt dies nicht so schwer ins Gewicht wie beim Zählspiel“, verrät Sallmann, der im Heimspiel mit den Ergebnissen von Sophia Ackerhans (73 Schläge), Mia Lena Hoffmann (76), Victoria Hoffmeister (77), Dr. Chris Kobarg (85) und Jutta Alberts (85) zufrieden sein konnte. In den Vierern brachten die Paarungen Hoffmann/Ackerhans und Kobarg/Svenja Braasch eine 73 beziehungsweise eine 80 nach Hause.

Überzeugte mit einer 73er-Runde: Sophia Ackerhans. © Quelle: Sonja Bobzin

Mit einem Gesamtergebnis von plus 25 gewannen Altenhoferinnen den finalen Spieltag vor dem Berliner GC Gatow (+33), GC Hamburg-Walddörfer (+37), Golf- und Country-Club Seddiner See (+44) und Berliner GC Stolper Heide (+52).

Das Endklassement der 2. Bundesliga Nord: 1. GC Altenhof 18 Punkte; 2, Berliner GC Stolper Heide 17; 3. Berliner GC Gatow 16; 4. Hamburg-Walddörfer GC 14; 5. G&CC Seddiner See 10.

Die beiden Letztplatzierten steigen in die Regionalliga ab.