Mia Julia Hoffmann (li.) und Julia Bäumken bilden das Spitzenduo beim Zweitligisten GC Altenhof, der am Sonntag Heimrecht genießt und noch die Chance besitzt, in die Erste Bundesliga aufzusteigen.

Am Sonntag kann sich für die Golferinnen des GC Altenhof ein großer Traum erfüllen. Das Team von Trainer Nils Sallmann erwartet die Konkurrenz auf eigenem Platz und könnte mit einem Tagessieg den Aufstieg in die Erste Bundesliga perfekt machen. Es könnte aber auch in eine andere Richtung gehen.

