﻿GC Altenhof spielt um den Aufstieg in die Bundesliga

Der Klassenerhalt in der 2. Bundesliga Nord – mit dieser Zielvorgabe waren die Golferinnen des GC Altenhof in die Saison gestartet. Nach fünf Spieltagen waren sie nicht nur dem Abstieg entronnen. Sie standen sogar ganz oben im Tableau und spielen am Sonntag nun um den Aufstieg in die Bundesliga.

Altenhof. Zu kurz sei er gewesen, sein Urlaub. Aber erholsam. Erholsam genug, damit Nils Sallmann mit frischer Kraft und neuer Motivation die große Herausforderung, die auf den Trainer und seine Golferinnen des GC Altenhof wartet, angehen kann. Am Sonntag ab 9 Uhr spielen Julia Bäumken, Mia Lena Hoffmann, Victoria Hoffmeister, Emily Krüger, Julia Zenker, Sophia Ackerhans, Svenja Mevert, Svenja Braasch und Jutta Alberts um den Aufstieg in die Erste Bundesliga, aus der das Team 2015 abgestiegen war. Gegner des Titelträgers der 2. Bundesliga Nord ist auf dem Platz des GC Hubbelrath bei Düsseldorf der West-Meister GC Hannover.

„Wir können nur gewinnen“, versucht Sallmann sämtlichen Druck von den Schultern seiner Spielerinnen zu nehmen. Denn das Team hat bereits jetzt mehr erreicht, als von ihm erwartet wurde. Der Klassenerhalt in der 2. Liga stand vor dem ersten Abschlag als Zielvorgabe. Nach drei zweiten Plätzen, einem fünften Rang und dem Sieg am abschließenden Spieltag auf der heimischen Anlage waren die Altenhoferinnen auf einmal Meister, womit niemand gerechnet hatte. Deshalb sieht Sallmann der Auseinandersetzung gegen die Hannoveranerinnen auch gelassen entgegen. „Alles, was jetzt noch kommt, ist ein Add-on.“

GC Hannover ist leicht favorisiert

Als Favoritinnen sieht der Altenhofer Coach seine Mannschaft nicht. „Von den einzelnen Ergebnissen her hat Hannover etwas besser in der Saison performed“, weiß Sallmann. Doch dies zählt am Sonntag nicht mehr. Aus mehreren Gründen. Zum einem wird nicht im Zählspiel, wo jeder einzelne Schlag zu einem Mannschaftsergebnis aufaddiert wird, gespielt, sondern im Matchplay. Sechs Einzel und drei Vierer, bei denen immer zwei Spielerinnen ein Team bilden, werden ausgetragen. Frau gegen Frau, Team gegen Team. Nach jedem Loch wird abgerechnet. Ein Nervenspiel. „Es wird sich einiges im Kopf entscheiden“, erläutert Sallmann, der mehr gefordert sein wird, als an einem normalen Punktspieltag. „Bei der Aufstellung und Zusammenstellung der Paarungen kommt es auch auf taktisches Geschick an.“

Zehn Stunden Golf bei 35 Grad

Ein weiterer Grund, warum die Altenhoferinnen nicht ohne Chance auf den Sieg abschlagen werden, sind die äußeren Bedingungen. „35 Grad sind prognostiziert“, hat sich der Coach informiert. „Wir werden uns gut ernähren, viel trinken und uns die Kräfte einteilen müssen, um die zehn Stunden auf dem Golfplatz in höchster Konzentration zu überstehen.“ Oder anders: Wer sich am besten mit den extremen Bedingungen arrangiert, besitzt gute Chancen.

Auf dem langen und als sehr schwer geltenden Kurs wird also nicht nur das Spiel selbst über Sieg und Niederlage beziehungsweise Auf- und Nichtaufstieg entscheiden. Deshalb ist sich Nils Sallmann auch sicher: „Erwischen wir einen guten Tag, dann ist alles für uns drin.“

Livescoring im Internet

Wer live dabei sein möchte, kann das Spiel hier über das Livescoring verfolgen.