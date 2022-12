Gewinnen Sie Tickets für die Baltic Sea Darts Open in Kiel!

Peter Wright in Aktion. „Snakebite“ und die anderen Weltstars des Darts kommen im Februar 2023 zu ihrem ersten European-Tour-Event in die Kieler Wunderino-Arena.

Kiel. Die Stars der Darts-Welt in Kiel – das gab es bereits auf so genannten „Exhibitions“, Schaukämpfen also. Im Februar 2023 geht es in der Wunderino-Arena für Peter Wright, Michael van Gerwen, Gerwyn Price und Co. erstmals um einen Turniersieg auf der European Tour – und damit um 25.000 Euro Preisgeld für den Sieger. Mit den Baltic Sea Darts Open startet die europäische Turnierserie der weltbesten Darts-Spieler in die Saison 2023.

Und Sie können dabei sein: Die Kieler Nachrichten verlosen zwei Mal zwei Tickets für das Event, je zwei für die Erstrunden-Session am Freitagabend und das Achtelfinale am Sonntagnachmittag. Hier geht's zu Ihrer Chance auf Karten für die Baltic Sea Darts Open!

Sie müssen nur eine Frage beantworten, um mitzumachen. Das Gewinnspiel läuft bis Mittwoch, 21. Dezember, 23 Uhr.