Die VR Classics in den Holstenhallen Neumünster sind das Super-Event für Spring- und Dressurreitsport in Schleswig-Holstein. Das viertägige Turnier beginnt am 16. Februar 2023. Wir verlosen zweimal vier Tickets unter anderem für das internationale Eröffnungsspringen der Klasse S**.

Jessica von Bredow-Werndl und ihr Pferd TSF Dalera BB: Im Februar 2022 das Dressur-Siegerpaar bei den VR Classics in Neumünster, außerdem auch Titelverteidiger im Gesamt-Weltcup Dressur.

Gewinnen Sie Tickets für die VR Classics in den Holstenhallen Neumünster

Neumünster. Der Freitag bei den VR Classics in Neumünster hält unter anderem mit dem internationalen Eröffnungsspringen (Designer Outlet Neumünster Sonderpreis) einige Höhepunkte bereit. Die Holstenhallen sind bei dem internationalen Reitturnier Austragungsort für einige der wichtigsten und etabliertesten Dressur- und Springwettkämpfe der Reiterwelt der Spitzenklasse.

Reiterinnen und Reiter aus 20 Nationen gehen in der Pferdestadt Neumünster an den Start, um sich in unterschiedlichen Disziplinen, Leistungs- und Altersklassen zu messen. Von Ponystilspingen und Schauwettbewerb der Reitervereine über nationale Große Preise bis hin zum großen Dressur World Cup dem internationalen Weltranglistenspringen der Bemer Riders Tour – es gibt richtig viel zu erleben bei den VR Classics.

VR Classics: Kieler Nachrichten verlosen Tickets

Die Kieler Nachrichten verlosen zweimal vier Tickets für Tribünenplätze bei den VR Classics am Freitag, 17. Februar 2023. Die Karten gelten für den Nachmittag von 12.45 bis 17.45 Uhr.

Hier geht es zur Verlosung: Sie müssen nur unsere Gewinnspielfrage richtig beantworten, mit ein wenig Glück gehören die Tickets dann Ihnen.

Am Freitagnachmittag steht die erste Qualifikation des Theurer Trucks Youngster Cup an, eine internationale Springprüfung für sieben- bis achtjährige Pferde. Danach folgt das internationale Eröffnungsspringen der Klasse S** nach Strafpunkten und Zeit beim Preis der Turnier- & Reitsportgemeinschaft Holstenhalle Neumünster.

Die Teilnahme am Gewinnspiel ist bis Sonntag, 15. Januar, 23 Uhr, möglich. Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die Tickets für die VR Classics müssen im Media Store der Kieler Nachrichten (Asmus-Bremer-Platz an der Ecke zur Fleethörn) abgeholt werden.