﻿Frisch-Auf-Urgestein Tim Kneule: „Ich erwarte eine Reaktion“

Seit 2006 schnürt Tim Kneule seine Handballschuhe beim Altmeister Frisch Auf Göppingen. Frisch Auf – ohne den 36-Jährigen nicht denkbar. Nach Platz fünf in der Vorsaison stürmen die Schwaben jetzt durch die European League, suchen allerdings in der Handball-Bundesliga noch nach Form und Konstanz.

Göppingen. Der Morgen nach einer Niederlage, nach einem 23:29 gegen Melsungen in der Handball-Bundesliga: „Das tut unheimlich weh und tut mir unheimlich leid für die Fans“, sagt Tim Kneule. Eine Niederlage für Frisch Auf Göppingen ist für den 36-Jährigen, der seit 2006 beim Altmeister unter Vertrag steht, ein Stich ins Herz. Am Sonntag (16.05 Uhr, Liveticker auf KN-online) führt der Kapitän seine Mannschaft vor dem Spiel beim THW Kiel in die Wunderino-Arena.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Kneule ist: Spielmacher, Kapitän, Urgestein, Ex-Nationalspieler (30 Länderspiele/44 Tore), viermaliger EHF-Cup-Gewinner. Kneule ist Göppinger Identität. In der Vorsaison stürmte das Team von Trainer Hartmut Mayerhoffer bis auf Platz fünf und jetzt durch die European League mit zwei Siegen in der Gruppenphase, darunter ein 31:27 bei Titelverteidiger Benfica Lissabon. Nur in der Liga läuft’s nicht – Frisch Auf rangiert mit 7:15 Punkten auf Platz zwölf. „Das aktuelle Problem ist, dass wir es an Wurfeffektivität vermissen lassen“, sagt Kneule. „Darum erwarte ich jetzt nach dem Melsungen-Spiel eine Reaktion.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Frisch Auf mit Doppelbelastung und zentralen Positionswechseln

Man spiele, sagt Kneule, „weit unter unseren Erwartungen“. So kassierte Frisch Auf beispielsweise bei Aufsteiger Hamm ein 28:32, verlor zu Hause mit 24:25 im Derby gegen den TVB Stuttgart. Die Gründe? Kneule hat eine zweigeteilte Antwort: „Die Doppelbelastung ist schon extrem, denn die neue European League ist größer geworden. Und wir hatten personelle Wechsel auf zentralen Positionen. Trotzdem: Wir sind alle Profis, aber haben es bisher nicht geschafft, Konstanz reinzubringen.“

Linksaußen Marcel Schiller fällt bis Jahresende aus

Der Slowene Vid Poteko (RK Celje) sollte Jacob Bagersted als Abwehrchef ablösen, ist jedoch seit Saisonbeginn an der Schulter verletzt. Frisch Auf besserte nach, verpflichtete 2,02-Meter-Kreisläufer Blaz Blagotinsek von Telekom Veszprém, der vor seinem Wechsel zur SG Flensburg-Handewitt für ein Jahr in Göppingen aushilft. Als Ersatz für den verletzten Nationalspieler Sebastian Heymann (Kreuzbandriss) wurde der Portugiese Gilberto Duarte (Montpellier) geholt. Zuletzt beim 26:25-Sieg beim SC DHfK Leipzig hat sich Linksaußen und mit 61 Treffern vor Kneule (35) Haupttorschütze Marcel Schiller am Fuß verletzt. Der Linksaußen fällt bis Jahresende aus – auch sein Einsatz bei der Handball-Weltmeisterschaft im Januar ist in Gefahr.

„Phasenweise haben wir gezeigt, was wir können. Und in der European League läuft es. Aber die Bundesliga ist unser täglich Brot. Und da bin ich ein wenig überfragt und sprachlos. Ich bin alles andere als zufrieden“, so Kneule. „Aber wir fahren nicht nach Kiel und schenken ab. Wir haben hohe Ansprüche an uns selbst.“