Goldfuß und Kieler Amore

Die Klatsche in Paderborn ist nicht vergessen. Aber nach dem 1:0 gegen Sandhausen steht der Wind wieder günstig für Holstein Kiel. Jetzt geht‘s nach Regensburg. Mit Super-Striker Skrzybski. Und mit Reese, der nach Italien-Flirt seine Liebe zur KSV betont. Alles Wissenswerte in der aktuellen Ausgabe des Newsletters „Holstein Kiel - die Woche“.

Steven Skrzybskis rechter Fuß gehört ins Museum. Also nicht der echte, den braucht er noch zum Toreschießen. Aber ein Abguss aus Gold (um den kann sich dann der gelernte Goldschmied Aleks Ignjovski kümmern), das wär doch was. Denn dieser rechte Fuß, er ist jedes Edelmetall wert. Vier Saisontreffer hat Skzrybski auf dem Konto, alle mit rechts, die letzten drei davon perfekt ins linke untere Eck geschweißt. Der gegen Sandhausen am vergangenen Sonntag war zweifelsfrei der wichtigste. Der geniale Moment in einem Spiel, das eigentlich vehement Anspruch darauf erhoben hatte, 0:0 auszugehen. Boom, 1:0. Drei Punkte. Das 2:7 in Paderborn? Nicht vergessen. Aber verblasst.

Holstein Kiel ist - zumindest ergebnistechnisch - wieder in der Spur. Elf Punkte nach sechs Spielen. So wie zum gleichen Saisonzeitpunkt die „Class of 2020/21″, jene KSV-Mannschaft, die vor 15 Monaten fast in die Erste Bundesliga aufgestiegen wäre. Bevor man aber in verwegene Träume abgleitet: Es gibt noch viel zu tun für den Jahrgang 2022/23. Die Leistungen oszillieren bisher fröhlich zwischen haarsträubend und überzeugend, müssen sich einpendeln. Ein derartiger Langweiler wie gegen Sandhausen geht da fast schon als Fortschritt durch.

Der Auftrag ist nun: die Defensive (gegen Sandhausen gut) mit der Offensive (gegen Sandhausen weniger gut) zu versöhnen. Die berüchtigte Balance macht da einen gewichtigen Teil der Zauberformel aus. Vielleicht trifft es sich gut, dass man nun - falls das mit der Anreise denn klappt - einem Team begegnet, das völlig aus seinem Gleichgewicht geraten zu sein scheint: Jahn Regensburg (Sbd., 13 Uhr, im Liveticker auf KN-online). Die jüngsten zwei Ergebnisse: 0:6 gegen den KSC, 0:4 in Düsseldorf mit vier Gegentoren in der zweiten Hälfte. Sapperlot, sagt der Bayer.

Weniger dramatisch ist derweil der Deadline Day für die Störche verlaufen. Last-Minute-Transfers am letzten Tag der Wechselperiode? Gab‘s am Donnerstag anderswo. Uwe Stövers Leitung blieb stumm. Heißt: kein weiterer Neuzugang, aber auch kein kurzfristiger Abgang. Heißt auch: Fabian Reese bleibt. Italien? Erst einmal abgehakt. Stattdessen gab‘s von Reese am Mittwoch viel Amore für seine KSV. Dolce Vita kann er eben auch an der Förde haben.

Genießen Sie das süße Leben, das uns der Spätsommer an diesem Wochenende bietet. Und hoffen wir auf fußballerisches Tiramisu von den Störchen.

Zitat der Woche

Es ist eine Entscheidung für die komplette Saison. Fabian Reese über seinen Verbleib in Kiel

Den muss man feiern: Fabian Reese (re.) mit Sandhausen-Siegtorschütze Steven Skrzybski. © Quelle: Pat Scheidemann

