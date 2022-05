Golf-Elite tritt bei Porsche European Open auf

Gewann die Porsche European Open im Jahr 2021 und geht am Donnerstag, 2. Juni, als Titelverteidiger an den Start: Der Engländer Marcus Armitage.

Winsen/Luhe.Für Marcus Armitage ist es die Rückkehr an den Ort seines größten Triumphes. 2021 sicherte sich der Engländer, der seit 2008 seinen Lebensunterhalt als Profigolfer verdient, mit einer 65er-Runde am Schlusstag den Sieg beim Porsche European-Open. Sein erster Erfolg auf der European Tour, der europäischen Eliteliga, brachte dem 34-Jährigen einen Siegerscheck von rund 180 000 Euro ein.

Beim Porsche European Open geht es um 1,75 Millionen Euro

Ab Donnerstag, 2. Juni, bis zum Sonntag, 5. Juni, wird Armitage auf dem 7057 Meter langen Nordkurs (der längste Platz der Tour) der Green-Eagle-Golfcourses-Anlage bei Winsen/Luhe versuchen, seinen Titel zu verteidigen und den Löwenanteil der insgesamt 1,75 Millionen Euro Preisgeld zu kassieren. Doch die Konkurrenz ist größer, das 156 Profigolfer umfassende Teilnehmerfeld besser besetzt denn je.

Henrik Stenson europäischer Ryder-Cup-Kapitän

Da wäre als erstes Henrik Stenson zu nennen. Der Schwede bringt es in seiner seit 1998 währenden Profi-Karriere auf insgesamt 21 Siege auf den unterschiedlichsten Touren. Der größte Erfolg des 46-Jährigen bei einem Einzelturnier liegt sechs Jahre zurück. 2016 gewann er als erster Schwede überhaupt mit den Britsh Open ein Major-Turnier. Stenson zählt zu den besten Spielern des Kontinents in den 2000ern, was sich in einer ganz besonderen Auszeichnung widerspiegelt. 2023 wird er das europäische Ryder-Cup-Team beim interkontinental Wettkampf gegen das Team aus den USA als Kapitän anführen.

Martin Kaymer und 17 weitere Deutsche dabei

Große Ryder-Cup-Momente feierte auch Deutschlands einstige Nummer eins Martin Kaymer. Unvergessen bleibt sein gelochter Zwei-Meter-Putt am 18. Loch im Jahr 2012, mit dem er das Match gegen Steve Stricker für sich entschied, dem europäischen Team den 14,5:13,5-Sieg bescherte und das Wunder von Medinah wahr werden ließ. Kaymer, im Jahr 2011 für acht Wochen die Nummer eins der Weltrangliste und seit Januar 2022 stolzer Vater eines Sohnes, führt die 18-köpfige Gruppe der deutschen Starter in Winsen/Luhe an.

Alle Sieger seit 2016 teen in Green Eagle auf

Neben Porsche-Markenbotschafter Paul Casey (Sieger 2019) und seinem englischen Landsmann Tommy Fleetwood, die aus den USA anreisen, sind auch zwei der weltweit größten Golf-Talente in Hamburg am Start. Die Zwillinge Nicolai und Rasmus Højgaard, erst 21 Jahre alt, gewannen bereits fünf Wettbewerbe auf der zur European Tour gehörenden DP World-Tour. Den beiden Dänen wird eine große Zukunft vorhergesagt. Ebenfalls am Abschlag stehen die bisherigen Sieger Richard McEvoy (2018), Jordan Smith (2017/beide England) und Alexander Levy (2016/Frankreich).

Zuschauer können Porsche gewinnen

Auf die Zuschauer wartet nicht nur Golf von Weltklasse-Format. Rund um das Turnier herum gibt es eine Menge zu bestaunen und auszuprobieren. So wird der Veranstalter am 18. Loch erstmals ein 33 Meter hohes Riesenrad installieren, aus dem man die komplette Anlage überblicken kann. In der sogenannten Public Area gibt es jede Menge zu sehen. Der absolute Höhepunkt: Alle volljährigen Besucher besitzen die Möglichkeit, sich an jedem der vier Turniertage mit einem erfolgreichen Putt über 30 Meter für ein finales „Shoot-out“ nach Spielende auf der 17. Bahn des Turnierplatzes zu qualifizieren. Wem hier ein Hole-in-One gelingt, kann, wie die Profis während des Turniers, einen Porsche Taycan Turbo S Sport Turismo gewinnen.

