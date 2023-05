﻿GC Bissenmoor bleibt auf einem Abstiegsplatz

Bad Bramstedt. In der Oberliga der Golfer sind gerade mal zwei von fünf Spieltagen gespielt. Für die Golfer des Golf & Country Club Gut Bissenmoor zeichnet sich aber jetzt schon eine deutliche Tendenz ab: Es geht gegen den Abstieg aus der höchsten Landesklasse. Nach Platz vier vor zwei Wochen beim Golf-Club Kitzeberg kamen die Schützlinge der beiden Mannschaftsführer Nicole Petter und Christoph Kaulfers auch beim Golf Club Lohersand nicht über den vierten Rang hinaus.

Tagessieg für den GC Kitzeberg

Tagessieger wurde diesmal der Golf-Club Kitzeberg mit 44 Schlägen über dem Platzstandard, gefolgt vom Golf-Club an der Schlei (+54), den Gastgebern (+56) und dem Bissenmoorern (+69). Wie schon in Kitzeberg landete der Golfclub Gut Haseldorf (+75) auf dem letzten Rang. „Es wird eng für uns“, urteilte Nicole Petter. „Wir haben gar nicht so schlecht gespielt. Die anderen Teams bei uns in der Staffel sind gut aufgestellt und besitzen mehr Tiefe im Kader.“

Auf dem Par 71-Kurs nordwestlich von Rendsburg kamen Lennart Hahn und Lars Traulsen am besten zurecht. Hahn lag mit 74 Schlägen nur drei über Par. Mit zwei Schlägen weniger kam Lars Traulsen ins Klubheim. „Ich habe meinen Score heute zusammenhalten können“, erklärte Traulsen. „Ich habe ganz gut geputtet, obwohl die Grüns etwas bumpy und nicht ganz spurtreu waren.“

Mikey Bradley mit schwachem Start

Auf den ersten beiden Bahnen des Platzes musste Mikey Bradley gleich ein Triple und ein Double Bogey notieren und ging mit fünf Schlägen über Par auf die Runde. Danach erspielte der Rechtshänder ohne weitere größere Aussetzer eine 81. Henrik Horndahl (82), Tobias Schütz (84) und Markus Petter (86) blieben hinter den Erwartungen zurück.

In seinem ersten Spiel für den Golf & Country Club Gut Bissenmoor legte Yannic Türkis starke erste neun Löcher hin, lag nur drei Schläge über Par. Das Niveau konnte er auf den Back Nine nicht halten, 13 Schläge über Par musste er dazu addieren. Das Ergebnis von Andreas von Bülow (+19) war das Streichergebnis der Bissenmoorer. „Wir liegen jetzt schon recht weit hinten und auf einem Abstiegsplatz“, konstatierte Petter. „Das wird schwer, wir müssen jetzt an den nächsten Spieltagen gute Ergebnisse erspielen.“

Tabelle: 1. GC an der Schlei 93 über Par / 9 Punkte; 2. GC Kitzeberg 93 / 8; 3. GC Lohersand 103 / 7; 4. G&CC Gut Bissenmoor 120 / 4; 5. GC Gut Haseldorf 160 / 2.

KN