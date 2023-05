﻿GC Bissenmoor startet beim GC Kitzeberg in die neue Golf-Saison

Bad Bramstedt/ Bissenmoor. Am Sonntag beginnt für die Golfer des Golf & Country Club Gut Bissenmoor die Saison in der Oberliga Nord. Auftreten werden die Schützlinge der beiden Bissenmoorer Mannschaftskapitäne Nicole Petter und Christoph Kaulfers am ersten Spieltag auf der Anlage des Golf-Club Kitzeberg in Heikendorf, einem hügeligen Parklandkurs mit einem sehr alten Baumbestand. „Unser Ziel ist, dass wir auch in der kommenden Saison wieder in der Oberliga spielen werden“, erklärte Kaulfers. „Im letzten Jahr sind wir Zweiter geworden, es war allerdings sehr knapp, viele Schläge trennten uns nicht von den Abstiegsplätzen.“

Fabian Jarck verließ GC Bissenmoor

Im Kader der Bad Bramstedter gab es etwas Bewegung. Mit Fabian Jarck hat sich der beständigste und beste Spieler der vergangenen Saison für einen Wechsel zum Golf Club Altenhof entschieden und wird dort fortan in der Regionalliga abschlagen. „Auf Fabi war immer Verlass“, sagte Christoph Kaulfers. „Er war einer der wenigen in unserem Kader, der konstant gutes Golf gespielt hat. Sein Score wird uns sicherlich fehlen.“

Yannic Türkis und Paul Kramer neu im Kader

Zwei Neuzugänge konnten die Bissenmoorer für sich begeistern: Yannic Türkis (Handicap 6,8) kommt von Red Golf Quickborn. Paul Kramer spielte zuletzt beim Förde-Golf-Club in Glücksburg. Der 21-Jährige arbeitet im Startup-Unternehmen seiner neuen Mannschaftskollegen Lennart Hahn und Tobias Schütz. „Wir haben mal zusammen trainiert und haben dann auch über Bissenmoor gesprochen“, sagte Kramer. „Das hat mich überzeugt, ich wollte auf jeden Fall wieder in der Deutschen Golf Liga spielen. Es passte sofort, ich wurde sehr nett aufgenommen.“

Kramer spielt derzeit ein Handicap von 3,2 und arbeitet noch an seiner Konstanz. „Ich denke, dass ich das Potenzial für ein niedrigeres Handicap habe“, meint Kramer selbstbewusst. Es geht für mich darum, grundsätzlich weniger Ausreißer auf der Runde zu haben. Ich habe eine hohe Schlägerkopfgeschwindigkeit und schlage lange Eisen, das gehört sicherlich zu meinen Stärken.“

Bissenmoorer Kader breit aufgestellt

Der Kader ist breiter aufgestellt als im Vorjahr. Lars Traulsen (-0,7) bringt das niedrigste Handicap in das Team ein, Mikey Bradley (1,3), Lennart Hahn (1,3), Tobias Schütz (1,9), Markus Petter (5,1), Henrik Horndahl (5,3), André Seifert (5,6), Andreas von Bülow (8,3), Christoph Kaulfers (11,7) und Stefan Kipf (12,3) gehören zum Bissenmoor-Team.

GC Kitzeberg, GC An der Schlei und GC Gut Haseldorf neu

In der Fünferstaffel wird es einen Auf- und zwei Absteiger geben. Nach nur einem Jahr in der Regionalliga sind die Golfer des Golf-Club Kitzeberg zurück in der Oberliga, der Golf Club Lohersand begleitet die Bissenmoor schon länger in der Oberliga. Aufgestiegen aus der Landesliga sind der Golfclub an der Schlei und der Golfclub Gut Haseldorf mit den ehemaligen Bissenmoorern Daniel Nies und Marcel Hemmer.

GC Bissenmoor besitzt Potenzial

„Genaueres über die anderen Teams wissen wir noch nicht“, sagt Christoph Kaulfers. „Wir können uns vorstellen, dass Kitzeberg mit den vielen jungen Golfern wieder eine gute Rolle spielen kann. Wo wir genau stehen werden, können wir wahrscheinlich nach dem ersten Spieltag besser einschätzen. Der Klassenerhalt sollte für uns möglich sein, das Potenzial haben wir im Team.“