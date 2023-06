Golf

Die Golfer des Golf & Country Club Bissenmoor schlagen in der nächsten Saison in der Landesliga ab. Das Team steht bereits vor dem letzten Spieltag in der Oberliga als Absteiger fest.

