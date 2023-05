﻿Team des GC Bissenmoor bei Auftakt der Oberliga unter Wert geschlagen

Frauenfußball Regionalliga

Die Saison in der Regionalliga Nord der Frauen geht zu Ende. Am letzten Spieltag gastieren die Fußballerinnen des SV Henstedt-Ulzburg beim VfL Jesteburg. Egal, wie die Partie endet: Der SVHU bleibt Zweiter, hat aber zumindest einen Titel so gut wie sicher in der Tasche.