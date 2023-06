Stöver über Shuto-Machino-Transfer: „Für die KSV Holstein natürlich eine großartige Geschichte“

Kiel. Unsere Redaktion hatte es bereits am 19. Juni exklusiv berichtet, nun ist es auch vom Verein bestätigt: Holstein Kiel verpflichtet den japanischen Nationalspieler Shuto Machino. Der 23-Jährige wechselt aus der J-League von Shonan Bellmare zur KSV. Bei den Störchen erhält der Mittelstürmer einen Vierjahresvertrag bis zum 30. Juni 2027.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Wir freuen uns sehr, dass wir Shuto Machino von Holstein Kiel überzeugen konnten“, sagte KSV-Sportchef Uwe Stöver zu dem Transfercoup. „Dieser Transfer ist für die KSV Holstein natürlich eine großartige Geschichte. Aber vorrangig ist, dass wir mit Shuto einen dribbel- und kombinationsstarken Stürmer für uns gewinnen konnten, der uns in unserem Offensivspiel sehr variabel macht.“

KSV-Trainer Rapp über Shuto Machino: „Wir uns allen viel Freude bereiten“

Auch Störche-Trainer Marcel Rapp freut sich auf seinen neuen Stürmer: „Shuto ist ein echter Torjäger mit super Abschluss, mit rechts, mit links und mit dem Kopf. Dazu hat er den richtigen Torinstinkt in der Box. Außerdem ist er von der Mentalität ein absoluter Teamplayer. Ich denke, er wird uns allen viel Freude bereiten.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Name des japanischen Mittelstürmers war vor einigen Wochen auf dem Internetportal „nikkansports.com“ erstmals im Zusammenhang mit Holstein Kiel genannt worden. Nicht nur durch den Koreaner Jae-Sung Lee, sondern vor allem auch durch den in der Saison 2018/19 von RB Salzburg an die Förde verliehenen Masaya Okugawa, ein Landsmann von Machino, besitzt die KSV einen guten Ruf in Fernost.

Shuto Machino: 25 Tore in knapp 80 Spielen in der J-League

Shuto Machino bestritt seit 2021 insgesamt knapp 80 Pflichtspiele in der obersten japanischen Spielklasse für Shonan Bellmare und schoss 25 Tore. In der Saison 2022 war er mit 13 Treffern hinter dem Brasilianer Thiago der zweitbeste Torschütze der J-League. In der bis Dezember laufenden aktuellen Spielzeit erzielte der Mittelstürmer in 16 Spielen für den Tabellenletzten acht Treffer und bereitete drei weitere Treffer vor.

Bei der Ostasienmeisterschaft 2022 erzielte Machino für die japanische Nationalmannschaft drei Tore in drei Spielen, insgesamt absolvierte er für die „Samurai Blue“ bislang fünf Länderspiele. Zudem gehörte er dem Kader bei der Weltmeisterschaft in Katar an. Der aktuelle Marktwert des beidfüßigen Offensivmannes liegt bei 1,2 Millionen Euro. Da Machino bei Shonan Bellmare noch einen bis zum 31. Januar 2024 gültigen Vertrag besaß, dürften die Störche eine Ablösesumme zahlen. Die Höhe ist unbekannt.

Laut Holstein Kiel wird Shuto Machino, der noch am Mittwoch im J-League-Spiel bei den Urawa Reds über die volle Spielzeit zum Einsatz kam, Mitte kommender Woche an der Förde erwartet und mit seiner neuen Mannschaft vom 9. bis 17. Juli ins Trainingslager nach Österreich reisen. Bei den Störchen wird er mit der Rückennummer 13 auflaufen.

KN