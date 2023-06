﻿Guyot zurück in Aarhus – Ocean-Race-Flotte wieder komplett

Das Ocean Race kommt nach Deutschland: Etappe sechs führt die Weltumsegler mit Boris Herrmanns Team Malizia von Aarhus nach Den Haag. Höhepunkt ist der Kieler „Fly-by“ am Freitagnachmittag.

Aarhus. Zwei Tage vor dem „Fly-by“ in Kiel ist die Ocean-Race-Flotte wieder komplett. Am Mittwochmittag kam Team Guyot mit seinem in Kiel reparierten Boot im dänischen Etappenhafen Aarhus an. Getragen von einer Welle der Hilfsbereitschaft, waren bei Knierim Yachtbau in Kiel in sechs Tagen rund 800 Stunden Arbeit in das beim Mastbruch am 9. Mai beschädigte Boot geflossen. Mit Ersatzmast des US-Teams 11th Hour Racing ist „Guyot“ wieder im Spiel, wenn am 8. Juni um 18.15 Uhr der Startschuss zur sechsten Etappe fällt.