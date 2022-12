Härtetest vor dem Rückrundenstart: Holstein Kiel spielt gegen Hannover 96

Bevor Holstein Kiel Ende Januar mit einem Heimspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth in die Rückrunde der Zweiten Liga startet, wartet in der Vorwoche noch ein letzter Härtetest auf die Störche. Diesen wird die KSV bei Hannover 96 absolvieren.

Kiel. Obwohl der Ball bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar noch rollt, ist der Zeitplan für Holstein Kiel in diesem Winter schon eng getaktet. Am kommenden Donnerstag (15. Dezember) kommen die Störche zum Auftakt der Rückrundenvorbereitung in Projensdorf zusammen. Schon am 2. Januar folgt dann der Trainingsauftakt im neuen Jahr. Zwischen dem 8. und 15. Januar weilt die Mannschaft von Trainer Marcel Rapp für eine Woche im Trainingslager in Spanien (Oliva Nova). Und Ende Januar (28. Januar) wartet mit dem Heimspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth bereits der Auftakt zur Rückrunde.

Testspiel in Hannover: Austragungsort noch unklar

Zuvor wollen sich die Störche aber noch einem richtigen Härtetest unterziehen. Am Sonnabend den 21. Januar reisen die KSV-Profis deshalb zu Liga-Konkurrent Hannover 96. In einem „XXL-Testspiel“ über zwei Mal 60 Minuten Spielzeit wollen die Holstein-Kicker die letzten Feinheiten vor der Rückkehr in den Liga-Alltag einstudieren. Angepfiffen wird die Begegnung um 13 Uhr. Ob Zuschauer erlaubt sind, ist laut Mitteilung der Störche aktuell noch ungeklärt. Ebenso ist der Spielort noch offen. Entweder wird in der Heinz von Heiden Arena oder im Eilenriedestadion, der sportlichen Heimat der U23 und Nachwuchsteams, gespielt.