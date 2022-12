﻿Hallenfußball: SV Todesfelde ist das Zugpferd beim 25. Honda-Cup

Bornhöved. Der Honda-Cup meldet sich nach zweijähriger Corona-Zwangspause zurück. Und das 25. Hallenfußball-Turnier des TSV Quellenhaupt Bornhöved darf sich über ein besonderes Zugpferd im Teilnehmerfeld freuen: Zur Vorbereitung auf das Hallenmasters am 7. Januar in Kiel hat Oberliga-Meister SV Todesfelde für den Wettbewerb in der Halle der Sventana Grund- und Gemeinschaftsschule gemeldet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Vor der Pandemie wurde es immer mühsamer, das Feld auf die Beine zu stellen. Aber beim Restart laufen uns die Mannschaften die Türen ein“, staunt Dirk Ruckpaul, seit langem einer der Organisatoren des Turniers. Es gibt sogar eine Warteliste. „Wir könnten eine fünfte Gruppe aufmachen, aber dafür fehlt das Zeitfenster.“

Ruckpaul vermutet mehrere Faktoren hinter dem Run auf den Honda-Cup: „Nach der langen Pause haben die Teams einfach Bock auf Hallenfußball.“ Die lange Winterpause spiele ebenfalls eine Rolle. „Ohne Fußball fehlt einfach etwas.“ Außerdem sei die Auswahl an Wettbewerben überschaubar. „Nicht jede Veranstaltung kehrt in diesem Winter zurück. Manche pausieren weiter.“

SV Todesfelde greift spät ein

Wenn die von Sven Tramm trainierten Todesfelder am Donnerstag, 29. Dezember, ab 19 Uhr ihre Vorrundenspiele bestreiten, ist schon der vierte Turniertag erreicht. Der Cup wird am Montag, 26. Dezember, um 14 Uhr mit einem Qualifikationsturnier für unterklassige Mannschaften eröffnet. Um 19 Uhr wird die Vorrundengruppe A des Honda-Cups angepfiffen, in die Fortuna Bösdorf, Gastgeber FSG Saxonia, das Auswahlteam SFC Schnee, Ruthenberger SV, VfL Oldesloe und SV Schackendorf gelost wurden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

TuS Jevenstedt ist Titelverteidiger

24 Stunden später geht es in Staffel B mit den TSV Wankendorf Allstars, der Futsal-Truppe FC Kiris, RW Kiebitzreihe, TSV Brokstedt, TuS Jevenstedt (Titelverteidiger) und TSV 05 Neumünster rund. Am Mittwoch folgt die Gruppe C, in der SV Türkspor Oldesloe, PSV Neumünster II, SG Bornhöved Allstars, TuS Tensfeld, FSG Saxonia U19 und der SV Bokhorst aufeinandertreffen.

In Staffel D fordern am Donnerstag TSG Concordia Schönkirchen, SV Wahlstedt, der Gewinner des Qualifikationsturniers, der Türkische SV Lübeck und der SV Tungendorf den Topfavoriten SV Todesfelde heraus. Zwischen- und Finalrunde werden am Freitag, 30. Dezember, um 18.30 Uhr gestartet.

„Wir freuen uns auf fünf Tage Budenzauber in der Sporthalle Bornhöved“, sagt Ruckpaul, der hofft, dass sich das gastgebende Verbandsliga-Team der FSG Saxonia so gut schlägt wie in den letzten Turnieren vor der Pandemie: Am vorletzten Tag des Jahres 2018 gelang in der langen Historie des Honda-Cups erstmals der Titelgewinn. Ein Jahr später belegten die Saxonen den dritten Platz.