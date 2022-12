﻿Gewinnspiel: 3x2 Tickets für das Lotto Hallenmasters in Kiel

Das Warten hat ein Ende: Das Lotto Hallenmasters findet am 7. Januar 2023 in der Wunderino-Arena in Kiel statt. Zwei Jahre musste die Veranstaltung wegen Corona pausieren, Anfang Januar kicken wieder acht Fußballteams um den Sieg. Hier können Sie 3x2 Tickets gewinnen!

Kiel. Fußballstimmung kommt wieder auf in der Wunderino-Arena: Das 23. Lotto Hallenmasters findet am 7. Januar 2023 in der Wunderino-Arena in Kiel statt. Zweimal fiel das Hallenturnier wegen Corona aus, nun spielen Anfang des Jahres wieder die acht besten Teams aus Schleswig-Holstein um den Sieg. Und Sie können dabei sein!

Bei der vergangenen Ausgabe im Januar 2020 gewann der Oberligist SV Todesfelde überraschend das Hallenfußballturnier. Ob der Club sich noch einmal gegen die Teams aus höheren Ligen wie Holstein Kiel oder den VfB Lübeck durchsetzen kann?

Die Teams bei den 23. Hallenmasters in Kiel

Teilnehmen dürfen die Teams, die sich für die Ausgabe 2022 qualifiziert hatten – und es gilt die Gruppeneinteilung, die bereits am 10. November 2021 ausgelost worden war.

In der Gruppe A spielen VfB Lübeck, Weiche Flensburg, Titelverteidiger SV Todesfelde und der Heider SV. In Gruppe B duellieren sich Phönix Lübeck, Holstein Kiel, SV Eichede und der Eckernförder SV.

Gewinnen Sie 3x2 Tickets für das Lotto Hallenmasters am 7. Januar

Das Hallenmasters 2023 ist schon beinahe ausverkauft, nur noch einzelne Restkarten gibt es im Citti-Park. Sie wollen trotzdem bei den Hallenmasters in der Wunderino-Arena mitfiebern? Dann können Sie bei unserem Gewinnspiel 3x2 Tickets für die Veranstaltung am 7. Januar 2023 gewinnen.

Die Teilnahme ist bis Donnerstag, 15. Dezember 2022, 23.30 Uhr, möglich. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt.