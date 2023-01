﻿So war’s 2020: SV Todesfelde mit brutaler Geschlossenheit zum Masters-Titel

Die Erinnerung an den Coup beim Fußball-Hallenmasters 2020 ist bei SV Todesfeldes Kapitän Luca Sixtus nicht verblasst. Mit brutaler Geschlossenheit, so Sixtus, habe der Oberligist die ausverkaufte Wunderino-Arena gerockt. Drei Jahre später gehen die Todesfelder erneut als Außenseiter ins Rennen.

Diesen Kader schickt SV Todesfeldes Trainer Sven Tramm beim 23. Hallenmasters in das Rennen: Fabian Landvoigt (h.v.l.), Matthies Meyer, Til Weidemann, Rafael Krause, Marco Pajonk, Morten Liebert, Felix Möller (v.v.l.), Paul Meseberg, Jan Luca Holst, Sören Gelbrecht, Nikos Wolf und Niklas Sabas.

Todesfelde. Es ist fast auf den Tag genau drei Jahre her: Fußball-Oberligist SV Todesfelde gewinnt als dritter Segeberger Verein nach dem SV Henstedt-Rhen (2007) und dem TuS Hartenholm (2015) das Hallenmasters von Schleswig-Holstein. Nach dem 3:1 im Finale gegen den SC Weiche Flensburg 08 ist Kapitän Luca Sixtus der erste Todesfelder, der bei der Siegerehrung den großen Pokal in die Höhe stemmt.

Für Sixtus ein unvergesslicher Moment. „Ich denke häufig an diesen wunderbaren Abend in der Kieler Wunderino-Arena zurück“, sagt der 27-Jährige. „Es war ein tolles Turnier, auf das eine rauschende Party im Klubheim folgte. Es war schon hell, als ich nach Hause ging.“

Saison 2019/20 für Todesfelde extrem erfolgreich

Die Saison 2019/20 bewertet Sixtus auch heute noch als phänomenal. „Da hat einfach alles funktioniert. Wir wurden Landesmeister, haben den VfB Lübeck im Landespokalfinale mit 3:2 besiegt, gegen den VfL Osnabrück im DFB-Pokal gespielt und nur knapp mit 0:1 verloren“, erinnert sich Sixtus. „Dazu der Gewinn des Hallenmasters – mehr geht nicht.“

Schlüssel zu dieser denkwürdigen Spielzeit sei der Teamspirit gewesen: „Unsere mannschaftliche Geschlossenheit damals war brutal, da passte kein Blatt dazwischen. Der Zusammenhalt reichte von den Torhütern bis zur Nummer 24 im Kader.“

Der Moment des Triumphes: Die Todesfelder Kapitäne Luca Sixtus (li.) und Kai-Fabian Schulz stemmen im Januar 2020 den Hallenmasters-Pokal in die Höhe. © Quelle: Nils Göttsche

Blau-Gelbe Wand in der Todesfelder Kurve

Vor Turnierbeginn wurden Sixtus damals die Knie ein wenig weich. „Als wir während der Eröffnungsfeier in der abgedunkelten Arena auf das Einlaufen der Mannschaften warteten, haben wir unsere stimmgewaltige blau-gelbe Wand schon gehört“, sagt der Kapitän. „Als ich dann gesehen habe, was in der Kurve los war, blieb mir beinahe die Luft weg. Das war ein totaler Gänsehautmoment.“

Steigerungslauf zum Masters-Titel

Der Weg zum Masters-Triumph 2020 war ein Steigerungslauf. „Das 1:1 zum Auftakt gegen Weiche Flensburg war noch holprig, das 1:1 gegen den SV Eichede schon besser“, sagt Sixtus. „Aber uns war klar, dass wir uns steigern mussten, wenn wir nicht rausfliegen wollten.“

Ab dem dritten Gruppenspiel begeisterten die Todesfelder in der mit knapp 9000 Zuschauern ausverkauften Halle mit Vollgas-Fußball. „Als wir mit einem 2:0 gegen den Heider SV ins Halbfinale eingezogen sind, waren wir sicher, dass wir das Masters bis zum Ende rocken können. Wir haben vor Selbstvertrauen nur so gestrotzt.“ Auch die Anhänger auf der Tribüne waren in Bestform. „Es war sensationell, wie unsere 1200 Fans uns gepusht haben.“

SV Todesfelde nutzte das Momentum

Der TSB Flensburg konnte die entfesselten Tramm-Schützlinge im Halbfinale nicht aufhalten, das 3:1 für Todesfelde war am Ende eine klare Sache. „Im Endspiel hatten wir das Momentum auf unserer Seite“, erinnert sich Sixtus. „Wir waren der Außenseiter, dennoch hatte Weiche Flensburg großen Respekt. Unsere 1:0-Überraschung im Halbfinale des Landespokals steckte noch in den Köpfen der Regionalligaspieler.“

Christian Rave trifft mit Hilfe der Bande

Die kurz nach dem Anpfiff einen Nackenschlag kassierten. Ein eigentlich harmloses Schüsschen von Christian Rave prallte von der Hintertorbande an den Rücken des Weiche-Keepers und von dort über die Linie. Kevin Benner erhöhte auf 2:0 für die Todesfelder. Nach dem Anschlusstreffer durch Dominic Hartmann setzten die Flensburger alles auf eine Karte – und handelten sich das alles entscheidende dritte Gegentor durch Niklas Stehnck ein.

Kapitän Sixtus fehlt dem SV Todesfelde verletzt

Alle drei Final-Torschützen fehlen im 2023er Kader der Todesfelder. Auch Sixtus wird kein Trikot tragen. „Mein Muskelfaserriss im Oberschenkel ist immer noch nicht ausgeheilt“, bedauert Sixtus, der während des Turniers beruflich als Field-Reporter im Einsatz sein wird. „Wenn ich Todesfelder Trainer oder Spieler interviewe, werde ich versuchen, professionelle Distanz zu wahren.“

Trotz diverser Ausfälle glaubt Sixtus an seine Mannschaft: „Hinten könnte es ein wenig knifflig werden, weil so viele Abwehrspieler fehlen. Aber alle unsere Jungs sind heiß und können kicken. In einem Hallenturnier ist immer alles möglich.“