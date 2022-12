﻿Casting für den Hallenmasters-Kader des SV Todesfelde

Der SV Todesfelde ist Titelverteidiger, wenn am 7. Januar in der Kieler Wunderino-Arena zum 23. Mal Schleswig-Holsteins Champion im Hallenfußball ermittelt wird. Um den Kader herauszufiltern, spielt der Oberligist Vorbereitungsturniere in Neumünster und Bornhöved.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket