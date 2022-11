﻿Landin-Nachfolger gefunden! THW Kiel will bald neuen Torwart präsentieren

Adventliche Woche mit Herz in der Holsten-Galerie Neumünster

Vom 5. bis 10. Dezember wollen mehrere Partner aus Kirche und Gesellschaft in einem Shop in der Holsten-Galerie Neumünster die Adventszeit auf besondere Art gestalten. Unter dem Motto „Advent mit Herz“ wird es verschiedene Veranstaltungen geben, die Menschen in der Adventszeit berühren und weihnachtlich einstimmen sollen.