Der Hamburg-Marathon der Galopper: Langer Hamburger das Mittwochabend-Highlight

Hamburg. Vor einem Jahr triumphierte in einem der wenigen Rennen, das mit „Langer Hamburger“ einen echten Spitznamen hat, der von Andreas Suborics in Köln trainierte Diamantis, der nach seinem fünften Platz im Comer Group International – Oleander-Rennen, dem wichtigsten Langstrecken-Wettbewerb hierzulande, die Titelverteidigung im Visier hat.

Lotterbov ist 2023 noch ungeschlagen

Anna Schleusner-Fruhriep, Trainerin in Dänschenburg an der Ostsee, gilt als Spezialistin für die Derby-Woche. Ihre Stute Nastaria nähert sich in derlei Prüfungen einem Treffer. Zuletzt in Köln landete sie noch hinter Lotterbov, der in diesem Jahr noch ungeschlagen ist und Favorit im sechsköpfigen Feld werden könnte. Besitzer Holger Renz, ein Krankentransport-Unternehmer aus Köln, gibt seinen Pferden stets Namen mit „kölschem“ Släng. Lotterbov steht normalerweise für „Taugenichts“, aber der gleichnamige Hengst ist in diesem Jahr bei drei Starts noch ungeschlagen. Für ihn wird es nach dem 14. Platz im 153. Deutschen Derby 2022 eine Rückkehr nach Hamburg.

After-Work-Atmosphäre

Eingebettet ist die Prüfung in einer Karte von sechs Rennen, die mit dem ersten Rennen um 17:35 Uhr beginnt und sich bis in den Abend erstreckt. Eine angenehme After Work-Atmosphäre wird die Fans des Turfs wieder in ihren Bann ziehen.

Freier Eintritt am Young Turf Day

Natürlich kommen auch die Wetter wieder voll auf ihre Kosten, denn die Viererwette mit einer Garantie-Auszahlung von jeweils 10.000 Euro wird im 3. und 5. Rennen ausgespielt. An diesem Young Turf Day ist der Eintritt für alle Besucherinnen und Besucher frei.

Ex-Minister Peter Altmaier übernimmt eine Siegerehrung

Der Hamburger Renn-Club bittet auch zum „Abend der Wirtschaft“. Als Gast ist der ehemalige Wirtschafts-, Finanz- und Kanzleramtsminister Peter Altmaier dabei. Er übernimmt zudem eine Siegerehrung und ist ab 18 Uhr im NH-Hotel mit dem Vortrag „Sinnvolle Klimaneutralität und wie diese im Miteinander mit der Wirtschaft gestaltet werden kann“ der prominente und erfahrene Ansprechpartner für die Wirtschaftsverbände Hamburgs.

KN