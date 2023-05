﻿André Thieme und Contadur gewinnen zweite Derby-Qualifikation

Hamburger Derby

André Thieme (Plau am See) und Contadur gewinnen die zweite Derby-Qualifikation

Nach der Disqualifikation in der ersten Quali zum Deutschen Springderby in Klein Flottbek konnten Europameister Andrè Thieme und sein erfahrenes Derbypferd Contadur in der zweiten Quali überzeugen. Trotzdem setzt Thieme am Sonntag auf seine Nachwuchshoffnung Paule S.

