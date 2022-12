﻿SVHU und SG ToLee liegen nach der Hinrunde im Soll

Die Handballerinnen des SV Henstedt-Ulzburg und der SG Todesfelde/Leezen schlagen sich prächtig in der 3. Liga. Beide Mannschaften belegen zur Halbzeit der Saison einen Platz in der ersten Tabellenhälfte. Zum Rückrunde-Auftakt schnuppert das Duo Berliner Luft.

Kreis Segeberg. Platz vier und Rang sechs – das Abschneiden der beiden Segeberger Handballteams in der Dritten Liga Nordost der Frauen kann sich sehen lassen. Die Handballerinnen des SV Henstedt-Ulzburg, die nach dem Gewinn der Vizemeisterschaft in der Vorsaison mit sechs Siegen in die aktuelle Spielzeit gestartet waren, bringen es auf eine Bilanz von 14:8-Punkte. Der Aufsteiger aus Todesfelde und Leezen auf 11:11-Zähler. Morgen zum Auftakt der Rückrunde schnuppert das Segeberger Duo Berliner Luft. Die SG direkt vor Ort beim SV Pfeffersport (5.), der SVHU im Heimspiel gegen den Tabellenvorletzten Berliner TSC. Beide Begegnungen werden um 18 Uhr angepfiffen.