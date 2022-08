Am Sonnabend um 17 Uhr empfängt der TSV Altenholz den THW Kiel zum Testspiel in der Edgar-Meschkat-Halle. Vier Tage zuvor gaben die Drittliga-Handballer bei ihrer Sasionpressekonferenz im Casino Kiel einen Ausblick auf die Saisonziele und künftige Herausforderungen.

Kiel. Vier Tage vor dem Testspiel-Highlight gegen den THW Kiel am Sonnabend um 17 Uhr in der Edgar-Meschkat-Halle lud Handball-Drittligist TSV Altenholz zur offiziellen Saisoneröffnung ins Casino Kiel. In den Räumlichkeiten des Trikot-Hauptsponsors gaben die beiden Geschäftsführer der Team Handball Altenholz GmbH, Sönke Bergemann und Matthias Fehrke, sowie Coach André Lohrbach einen Ausblick auf die neue Drittligasaison, die am 3. September mit einem Heimspiel gegen Aufsteiger HSG Nienburg beginnt.

„Wir wollen sichtbar in der Region sein. Und dazu gehört auch unser Engagement beim TSV Altenholz“, sagt der Geschäftsführer der Spielbanken Schleswig-Holstein, Rainer Schepull. Wird die neue Saison etwa zum Glücksspiel für die Wölfe? Das hofft Coach Lohrbach nicht. Und dennoch, so der 33-jährige A-Lizenzinhaber, fühle er sich an seine ersten Tage beim TSVA vor drei Jahren erinnert: „Wir vollziehen einen gewaltigen personellen Umbruch. Müssen sieben Abgänge verkraften und fast so viele Neuzugänge integrieren. Aber es gibt bei allen neuen Spielern einen Grund, dass sie künftig für uns spielen: Sie haben Entwicklungspotenzial.“ Mit Mario Reiser verkündet Lohrbach bei der PK den bereits sechsten Neuzugang der Wölfe.