﻿Beim THW-Kiel-Gegner HC Erlangen gilt das System Alonso

Als Tabellensechster mit 15:7 Punkten ist der HC Erlangen das Überraschungsteam der bisherigen Saison in der Handball-Bundesliga. Am Mittwoch (20.30 Uhr) empfängt der erstarkte HCE den THW Kiel. Hinter dem Systemwechsel in Mittelfranken steht ein ehemaliger Kieler.

Erlangen. Klischees halten sich oft hartnäckig, auch in der Handball-Bundesliga. Klischees, die beim HC Erlangen mitschwingen, sind: schwieriges Umfeld, oft Unruhe im Verein, permanenter Umbruch. Am Mittwoch (20.30 Uhr, Liveticker auf KN-online) empfangen die Franken den THW Kiel. Der HCE ist bis dato die Überraschung der Saison. Das liegt an einem Systemwechsel und einer Person: Raúl Alonso.

Als Sportdirektor im Sommer 2021 zum HCE gekommen, übernahm der 43-Jährige im Januar nach der Trennung von Michael Haaß auch das Traineramt. Wenn Alonso sagt, „Ich habe von den Besten gelernt“, meint er vor allem seine fünfeinhalb Jahre zwischen 2010 und 2015 beim THW Kiel – als Jugendkoordinator, als Co-Trainer von Alfred Gislason. Später (2019 – 2021) trainierte der Spanier den belarussischen Champions-League-Klub Meshkov Brest. Jetzt lebt er im Fränkischen eine Idee, die er vor eineinhalb Jahren gehabt habe. „Die Idee ist, die Spieler ans Leistungslimit zu bringen, sich auf Tugenden zu konzentrieren, die auch beim THW Kiel gelebt werden, eine große Homogenität zu erreichen.

Eine Idee, die Realität zu werden scheint. Denn in der Metropolregion Nürnberg, in der in den vergangenen drei Jahren die Tabellenplätze zwölf, 13 und 14 zu Buche standen, ist eine spannende Melange aus Euphorie und Demut erwachsen. Beim Klub, der 2010 kurz vor der Insolvenz stand, ist mit Geschäftsführer René Selke, im Hintergrund auch Carsten Bissel (Aufsichtsratsvorsitzender) sowie Alonso Konstanz eingekehrt. „Ich kann hier sehr gut arbeiten, mich auf meine Arbeit konzentrieren, und wir haben beinahe dieselbe Mannschaft wie in der Vorsaison“, sagt Alonso. Der mit einer großen Machtfülle ausgestattete Coach und Sportchef in Personalunion erntet nun die ersten Früchte, steht mit seiner Mannschaft mit 15:7 Punkten auf Rang sechs, brachte zuletzt die SG Flensburg-Handewitt in der Flens-Arena beim 29:31 an den Rand einer Niederlage.

Petter Øverby wechselte zum THW Kiel

„Es läuft sehr gut, fast optimal. Wir sind außerplanmäßig bei den Besten dabei“, sagt Alonso. Der Umbruchfaktor in Erlangen war im Sommer ungewöhnlich klein. Einziger schmerzhafter Abgang war Petter Øverby, den es zum THW Kiel zog. Als Neuzugänge kamen aus der Schweiz Spielmacher Manuel Zehnder (Suhr-Aarau), Junioren-Nationalspieler Justin Kurch (HSC Coburg), Rückraumspieler Lutz Heiny (TuS N-Lübbecke) sowie der in Schweden zum Torhüter des Jahres gewählte Däne Bertram Obling (IK Sävehof).

Mit Olafur Stefansson (links) hat Raúl Alonso beim HC Erlangen eine lebende isländische Legende als Co-Trainer an seiner Seite. © Quelle: imago/Eibner/Guener Santemiz

Spielanteile und Torerfolge sind breit verteilt in Alonsos Kader. Ex-Zebra Sebastian Firnhaber (neben Urgestein Christopher Bissel neuer HCE-Kapitän), Neu-Nationalspieler Tim Zechel und Nikolai Link fangen den Øverby-Abgang im Innenblock auf. Maßgebliches Erfolgsrezept ist allerdings ein Systemwechsel. „Wir waren vorher extrem rückraumlastig, schließen jetzt variabler ab, gehen deutlich mehr Tempo. Ich habe meine Ideen im Team implementiert und habe viel Vertrauen in die Jungs. Der Star ist beim HC Erlangen die Mannschaft. Mit Christoph Steinert (48 Tore), Zechel (41), Bissel (38), Nico Büdel (36) und Simon Jeppsson (36) liegen die Top-Torschützen eng beieinander. In der vergangenen Woche wechselte der hinter Obling und dem Slowenen Klemen Ferlin dritte Keeper und Ex-Kieler Kim Sonne-Hansen mit sofortiger Wirkung zum dänischen Klub Fredericia Håndbold.

„Wir sind stolz auf das Erreichte, aber wissen auch, dass es nur eine Momentaufnahme ist. Wir müssen demütig sein“, so Alonso. Demut – gesteckte Ziele bleiben intern, der Traum von Europa wird nicht öffentlich formuliert. Dabei weiß Alonso genau, wie es dort war, spielte mit Meshkov Brest in der Königsklasse, schnupperte die Luft dieses elitären Zirkels. „Zeit, Fleiß, Kollektiv – das sind wichtige Faktoren“, so der Trainer, der sich freut, dass seine Mannschaft tickt wie harte Arbeiter der Sorte „Flamme“ Firnhaber eben ticken. Der sich freut, dass ein Simon Jeppsson als wertvollster Halblinker der Vorsaison bereit ist, einen Schritt zurückzutreten und „zu gönnen, wenn andere spielen“. Beim HC Erlangen regiert das System Alonso. Davon kann sich am Mittwoch in Nürnberg der THW Kiel ein Bild machen, der bisher in allen 14 Aufeinandertreffen siegreich blieb.