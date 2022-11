﻿Hendrik Pekeler steht beim THW Kiel vor seinem Comeback

Seine Leidenszeit dauerte genau 181 Tage. So lange laborierte THW-Star Hendrik Pekeler an einem Riss der Achillessehne – zugezogen im vergangenen Mai im Champions-League-Viertelfinale. An diesem Mittwochabend beim HC Erlangen könnte der 31-jährige Kreisläufer sein Comeback feiern.

Nürnberg. Dieser 16. November 2022 ist schon jetzt ein Feiertag für den deutschen Handball-Rekordmeister THW Kiel. Denn am Abend (20.30 Uhr, Liveticker auf KN-online) beim Auftritt der Zebras beim HC Erlangen in Nürnberg feiert THW-Star Hendrik Pekeler seine Rückkehr in den THW-Kader. "Ja, Peke wird dabei sein. Die Ärzte haben ihr Okay gegeben", sagte THW-Cheftrainer Filip Jicha im Vorwege der Partie in der Handball-Bundesliga.

Im Trainingslager in Graz schuftete Hendrik Pekeler mit Athletiktrainer Hinrich Brockmann für seine Rückkehr aufs Parkett. © Quelle: Uwe Paesler

Damit endet für den 31-jährigen Kreisläufer und Abwehrstrategen eine lange Leidenszeit. Im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League am 19. Mai gegen Paris Saint-Germain hatte sich Pekeler in der Vorsaison schwer verletzt, hatte sich beim dramatischen 33:32 der Zebras, die so den Einzug ins Final Four der Königsklasse gemeistert hatten, einen Riss der Achillessehne zugezogen. Genau 181 Tage später ist der Innenblock-Experte und Kreisläufer bereit für sein Pflichtspiel-Comeback und könnte am Mittwochabend in der Nürnberger Arena seine Rückkehr aufs Handball-Parkett feiern.

Seit 2018 steht der 2,03-Meter-Mann beim THW Kiel unter Vertrag, ist noch bis 2025 an den Verein gebunden. Bisher erzielte Pekeler in 201 Partien insgesamt 575 Tore für den THW.