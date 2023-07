Handball-Bundesliga künftig auch freitags und montags – frühes 109. Nordderby

Köln. Paradigmenwechsel in der Handball-Bundesliga: Ab der kommenden Saison wird auch freitags und montags gespielt, werden die Spieltage somit auf einen Fünf-Tages-Zeitraum von Donnerstag bis Montag ausgedehnt. Alle Partien werden künftig vom neuen Medienpartner „Dyn“ live übertragen. Ein Spiel pro Spieltag ist bei „Bild“ frei empfänglich zu sehen.

THW Kiel: Start am 27. August bei Aufsteiger Balingen

Der deutsche Meister THW Kiel startet am Sonntag, 27. August (15 Uhr) beim Aufsteiger HBW Balingen-Weilstetten in die neue Bundesliga-Spielzeit. Nordrivale SG Flensburg-Handewitt beginnt die Saison mit einem Nordduell gegen den HSV Hamburg (24. August, 19 Uhr). Das erste Montagsspiel bestreiten der SC DHfLK Leipzig und die Füchse Berlin (28. August, 19 Uhr).

Für die Zebras geht es im Anschluss weiter mit Heimspielen gegen den VfL Gummersbach (Do., 31. August, 19 Uhr) und die HSG Wetzlar (So., 3. September, 16.30 Uhr), dem 109. Nordderby bei der SG Flensburg-Handewitt (Do, 7. September, 20.30 Uhr) sowie Partien gegen die MT Melsungen (So., 10. September, 15 Uhr), beim SC Magdeburg (Sbd., 30. September, 19 Uhr), gegen den HSV (So., 8. Oktober, 15 Uhr) und beim SC DHfK Leipzig (Sbd., 14. Oktober, 18 Uhr).

