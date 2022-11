﻿THW Kiel beim HC Erlangen: Keine Zeit für Geschenke

Nach den Siegen in Hamm und gegen Frisch Auf Göppingen will der THW Kiel in der Handball-Bundesliga beim HC Erlangen (Mittwoch, 20.30 Uhr) den nächsten Schritt zu alter Stärke machen. Auf die Zebras wartet jedoch ein Gegner, der auf einer Euphoriewelle schwimmt.

Kiel. Die Weihnachtssaison wirft ihre Schatten voraus. In Nürnberg ganz besonders. Dort empfängt der HC Erlangen in der Handball-Bundesliga am Mittwoch (20.30 Uhr, Liveticker auf KN-online) den THW Kiel zum Nachholspiel. Kaum vorstellbar, dass die Zebras am Dienstag einen Sack voller Geschenke im Charterflieger von Kiel-Holtenau aus mit im Gepäck hatten.

Malte Voigt erneut beruflich verhindert

Auf dem Wunschzettel der Mannschaft von Trainer Filip Jicha stehen allerdings gleich zwei Dinge. Zwei Punkte, das versteht sich von selbst. „Aber es geht auch darum, den Fight anzunehmen. Erlangen wird uns alles abverlangen, ist sehr gut in die Saison gestartet, schwimmt auf einer Welle. Wir müssen fokussiert sein. Das sind die Spiele, die unglaublich anspruchsvoll sind“, sagt Cheftrainer Jicha, der erneut auf den beruflich verhinderten Aushilfslinksaußen Malte Voigt verzichten muss.

Vor dem Anpfiff – Mittwoch, 20.30 Uhr HC Erlangen: Obling, Ferlin – Heiny, Sellin, Bialowas, Zehnder, Fäth, Firnhaber, Büdel, Bissel, Metzner (?), Link, Jeppsson, Steinert, Olsson, Zechel – Trainer: Raúl Alonso (43). THW Kiel: N. Landin, Mrkva – Duvnjak, Reinkind, Battermann, Øverby, Weinhold, Wiencek, Ekberg, Fraatz, Johansson, Dahmke, Zarabec, Wallinius, Bilyk – verletzt/fehlend: M. Landin (Leberverletzung), Ehrig (Kreuzbandriss), Pekeler (Achillessehnenriss), Sagosen (Sprunggelenksfraktur), Voigt (berufliche Gründe) – Trainer: Filip Jicha (40). Schiedsrichter: Nils Blümel/Jörg Loppaschewski (Berlin) – Bilanz: 14 Spiele, 14 Siege für den THW – Letzte Saison: 30:20 und 34:24 (in Kiel) für den THW – TV: Sky überträgt ab 20.15 Uhr live – Anpfiff: Mittwoch, 20.30 Uhr, in der Arena Nürnberger Versicherung in Nürnberg.

Man gehe, betont Jicha, „mit großem Respekt“ in die Partie gegen die Franken, die derzeit Woche für Woche ihren Traum leben. Selten seit dem Wiederaufstieg 2016 stand der HCE, der mittlerweile vom Ex-Kieler Raúl Alonso trainiert wird, so gut da wie jetzt. Die Männer um den Neu-Kapitän Sebastian Firnhaber starteten mit 8:0 Punkten in die Spielzeit, rangieren derzeit mit 15:7 Zählern auf Rang sechs. Allerdings darf man die Kirche auch getrost im Frankenland lassen, denn drei Top-Spiele in Folge am vergangenen Sonnabend gegen die SG Flensburg-Handewitt (29:31), am Mittwoch gegen den THW Kiel und dann am kommenden Sonnabend gegen die Rhein-Neckar Löwen könnten die Dinge ganz schnell relativieren. Könnten.

„Gegen Flensburg hat es der HCE sehr gut gemacht“, hat Jicha beobachtet. Bis zur 56. Minute stand Erlangen beim 28:28 vor einem sensationellen Punktgewinn. „Wir müssen uns davon verabschieden, unterschätzt zu werden. Das ist auch eine Sache, an die wir uns jetzt gewöhnen müssen, wenn wir so weit oben stehen“, sagt HCE-Trainer Alonso, der auf ein homogenes Ensemble setzt. Filip Jicha findet: „Besonders Lutz Heiny tut ihnen gut, übt viel Druck auf die Deckung aus. Die Torhüter sind gut in Form. Aber wir spüren keinen Ergebnisdruck, wollen uns der Herausforderung stellen.“ Der 27-jährige Heiny kam im Sommer vom Absteiger TuS N-Lübbecke. Bei der historischen Pleite des THW Kiel in Lübbecke vor einem Jahr (25:29) hatte der Halblinke sieben Treffer erzielt.

THW-Manager Viktor Szilagyi: „Schritt für Schritt Sicherheit wiederholen“

Umso besser (aus Kieler Sicht), dass die Zebraherde zuletzt Schritt für Schritt aus der Mini-Krise heraus gemacht hat. Beim 37:24 in Hamm zeigten sich Kapitän Domagoj Duvnjak und Co. ebenso formverbessert wie beim über weite Strecken souveränen 30:26 gegen Frisch Auf Göppingen. Einziges Manko bleibt die Chancenverwertung. „Für die Art und Weise wie wir gespielt haben, war das Spiel für mein Gefühl zu lange offen. Trotzdem war es souverän. Und das ist der Prozess, von dem wir gesprochen haben: Dass wir uns Schritt für Schritt die Sicherheit wiederholen müssen“, sagte THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi.

Auch dann, als Frisch Auf plötzlich beim 18:18 (44.) wieder ausgleichen konnte, verfielen die Kieler nicht in Hektik, konterten sofort, zogen auf 25:20 davon (50.). „Wir hatten nicht so viel Stress wie zuletzt manchmal. Statt alles mit dem nächsten Wurf erzwingen zu wollen, haben wir ein bisschen durchgeatmet und uns wieder sortiert“, resümierte Linkshänder Harald Reinkind. Positionskollege Steffen Weinhold ergänzte: „Wenn man das weiß, dass die Abwehr steht, ist es auch nicht so schlimm, wenn man vorne ein paar Bälle verwirft.“

Hinter dem Einsatz des angeschlagenen Erlangen-Linkshänders Antonio Metzner (re.) steht ein Fragezeichen. © Quelle: imago/Sportfoto Zink

Die ersten Pfeile aus Erlangen fliegen bereits. „Wir haben die Qualität dazu, auch den THW dorthin zu bekommen, wo wir ihn haben möchten“, sagt HCE-Coach Raúl Alonso, in dessen Kader nur hinter dem seit Flensburg angeschlagenen Linkshänder Antonio Metzner ein Fragezeichen steht. Die Weihnachtssaison wirft ihre Schatten voraus. Mit einem besinnlichen Mittwochabend ist indes nicht zu rechnen.