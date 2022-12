﻿Handball-Bundestrainer Alfred Gislason: „Setzen auf Spieler, die für Deutschland brennen“

Wendgräben. Noch einmal abschalten, ausscheren von der deutschen Heimatscholle im sachsen-anhaltinischen Wendgräben in die Seelenheimat Island. In Akureyri hat der 63-jährige Handball-Bundestrainer Alfred Gislason mit seinen Kindern, Enkelkindern, Eltern das Weihnachtsfest verbracht. Nach dem dunklen Jahr 2021, in dem Gislason im Mai den Krebstod seiner Frau Kara verkraften musste, war 2022 eher ein Jahr mit privatem Sonnenschein. Der Isländer, der von 2008 bis 2019 den THW Kiel trainierte und zu 20 Titeln führte, hat eine neue Frau an seiner Seite – die isländische Filmregisseurin und Geschäftsführerin der isländischen Nachhaltigkeitsorganisation Festa, Hrund Gunnsteinsdóttir. Im neuen Jahr beginnt für Gislason mit der Weltmeisterschaft in Polen und Schweden (11. bis 29. Januar) das vierte große Abenteuer mit der deutschen Nationalmannschaft nach der WM 2021 (Platz zwölf), den Olympischen Spielen in Tokio (Platz sechs) und der EM 2022 (Platz sieben).

Herr Gislason, wenn Sie 2022 noch einmal sportlich Revue passieren lassen, denken Sie zuerst an...

Alfred Gislason: … die chaotische Corona-EM, an Bratislava.

Privat war es ein sonniges Jahr für Sie. Sie sind neu liiert.

Ja, das stimmt. Aber ich möchte lieber über Handball sprechen.

Sie haben jetzt Ihren Kader für die Weltmeisterschaft im Januar nominiert. Wie schwer ist Ihnen die Auswahl gefallen?

Bis zum letzten Moment schwer. An zwei, drei Stellen war es besonders hart. Es gab Spieler, die gerade erst aus Verletzungen zurückgekehrt, aber noch nicht so weit sind. Die Besetzung der Linksaußen-Position, die Besetzung im Tor neben Andi Wolff oder die Frage, ob es Julius Kühn in den Kader schafft oder nicht – das war besonders schwer. Ich habe am Ende auch ein bisschen aus dem Bauch heraus entscheiden müssen.

Gislason: „Rune Dahmke ist in der offensiven Abwehr besser als jeder andere“

Apropos Linksaußen. Warum haben Sie sich am Ende für den Kieler Rune Dahmke entschieden?

Rune kennt mein System sehr, sehr gut. Auch wenn er in letzter Zeit nicht dabei war. Er ist ein starker Abwehrspieler, der besser als jeder andere auf der Position in der offensiven Abwehr arbeiten kann. Und er tut stimmungsmäßig viel für die Mannschaft, ist eine große Bereicherung.

Mit Marcel Schiller aus Göppingen hat es der etatmäßige Siebenmeterschütze nun nach langer Verletzung nicht ins Aufgebot geschafft. Entsteht dadurch eine Vakanz bei den Strafwürfen?

Nein, wir haben andere, die in ihren Vereinen Siebenmeter werfen: zum Beispiel Christoph Steinert in Erlangen oder Juri Knorr bei den Löwen.

Wo sehen Sie die größten Baustellen in Ihrem Ensemble?

Definitiv die Abwehr. Wir haben mit Johannes Golla und Julian Köster einen sehr gut eingespielten Innenblock. Aber wir haben in der Defensive nicht allzu viele Optionen. Wenn einer von ihnen ausfällt, bricht eine Baustelle auf. Da habe wir nicht die Breite, die schön wäre.

Von April bis Oktober haben Sie Ihre Mannschaft ein halbes Jahr lang nicht gesehen, hatten nur wenig Gelegenheit, zu testen nach der chaotischen Corona-EM. Die Euro-Cup-Spiele im Oktober waren durchwachsen.

30 Minuten gegen Schweden waren wirklich richtig schlecht, das Spiel gegen Spanien war sehr gut. Ich glaube auf jeden Fall, dass das Chaos jetzt vorbei ist, und freue mich auf eine ganz normale Weltmeisterschaft.

Die WM wird ein gutes Turnier, wenn...?

...wir nach Hause kommen und sagen, dass wir ein richtig gutes Turnier gespielt haben. Das Ziel ist, richtig gut reinzukommen und die Gruppe möglichst ohne Punktverlust zu gewinnen. Es wird sonst in der Hauptrunde deutlich schwieriger.

Sie wollen sich nicht auf eine Platzierung als Ziel festlegen. Ist die WM 2023 nur eine Durchgangsstation auf dem Weg zur Heim-EM 2024?

Natürlich ist die WM jetzt nicht unwichtig auf dem Weg zur Heim-EM. Aber ich trenne das komplett.

Neue Typen braucht das Land – oder trauern Sie eher alten Typen wie Ihren Kieler Schützlingen Wiencek, Weinhold, Pekeler hinterher, die aus der Nationalmannschaft zurückgetreten sind? Wer sind die deutschen Unterschiedsspieler? Haben wir die überhaupt?

Also erst einmal: Hendrik Pekeler ist nicht zurückgetreten, er pausiert. Und ich finde, dass wir auch perspektivisch eine sehr gute Mannschaft haben. Andi Wolff, Johannes Golla, Juri Knorr spielen eine sehr starke Saison. Auch ein Kai Häfner oder Paul Drux sind sehr gut drauf. Wir haben sehr gute Außen und sind in der Breite gut besetzt. Aber wir müssen als Mannschaft erfolgreich sein, über eine starke Abwehr und gute Torhüter kommen.

Der WM-Fahrplan des DHB 2. Januar: Start der Vorbereitung in Hannover/Barsinghausen. 7. Januar (16.15 Uhr): Test-Länderspiel gegen Island in Bremen. 8. Januar (15.30 Uhr): Test-Länderspiel gegen Island in Hannover. 12. Januar: Anreise von Hannover nach Kattowitz. 13. Januar (18 Uhr): Vorrunde in Kattowitz, 1. Gruppenspiel gegen Katar. 15. Januar (18 Uhr): 2. Gruppenspiel gegen Serbien. 17. Januar (18 Uhr): 3. Gruppenspiel gegen Algerien. 19.-23. Januar: mögliche Hauptrunde in Kattowitz. 25. Januar: mögliches Viertelfinale in Danzig. 27. Januar: mögliches Halbfinale in Danzig/Stockholm oder 27.-29. Januar: Final- und Platzierungsrunde in Stockholm.

Also hat Deutschland momentan keine Unterschiedsspieler wie beispielsweise Frankreich, Norwegen, Dänemark?

Noch nicht. Jeder kann sich bei dieser WM ins Rampenlicht spielen.

Julian Köster vom VfL Gummersbach oder Spielmacher Juri Knorr von den Rhein-Neckar Löwen könnten diese „neuen Typen“ werden, oder?

Köster war bereits sehr präsent bei der EM im Januar, er spielt viel beim VfL, übernimmt viel Verantwortung. Er ist ein riesiges Talent in der Abwehr, ein wichtiger Spieler. Er ist 22 Jahre alt, er macht aber auch noch viele Fehler, das ist ganz normal. Juri Knorr ist auch ein besonderer Spieler – wichtig für dieses Turnier und für die Zukunft. Er ist mittlerweile die unbestrittene Nummer eins bei den Löwen und spielt eine konstant gute Saison.

Knorr hat die EM aufgrund seiner fehlenden Corona-Impfung verpasst, wollte sich in diesem Punkt nicht bewegen. Ist er mittlerweile geimpft und auf jeden Fall bei der WM dabei?

Juri erfüllt wie alle nominierten Spieler die notwendigen Voraussetzungen.

Sehr große Enttäuschung über Absage des Berliners Fabian Wiede

Wie groß ist Ihre Enttäuschung über die Absage des Berliners Fabian Wiede, der in Ihren Überlegungen eine Schlüsselfunktion eingenommen hatte?

Sehr groß.

Dabei schien die vor der EM in Bratislava aufgekeimte Patriotismusdebatte beendet. Viele Spieler waren trotz der Pandemie nachgereist, hatten sich in den Dienst der Mannschaft gestellt.

Wir setzen nur auf Spieler, die für Deutschland brennen. Bei der EM konnten so einige Akteure Spielanteile bekommen, die sich sonst nicht so schnell entwickelt hätten. Unseren Kader jetzt nehme ich sehr positiv wahr. Alle wollen für ihr Land spielen.

Wo steht der deutsche Handball? Wie steht es um die von Ihnen geforderten „kompletten Spieler“?

Wir sind sehr gut vorangekommen. Ich brauche mehr Spieler im Innenblock und sehe eine positive Entwicklung. Ich habe meinen Spielern klar gesagt: ,Ihr müsst euch in euren Vereinen durchsetzen!‘ Noch vor zwei Jahren hatte ich wenig Auswahl – jetzt spielt Köster auf Position drei in Gummersbach, wir haben Stutzke beim Bergischen HC, Michalczik in Hannover, Firnhaber und Zechel in Erlangen. Auch Juri Knorr deckt bei den Löwen mehr, Kohlbacher sowieso. Nicht alle sind bei der WM dabei, aber die Auswahl ist deutlich größer geworden. Wir müssen wegkommen von den Spezialistenwechseln. Bei der WM in Ägypten waren wir noch gezwungen, zwei- oder sogar dreimal zwischen Angriff und Abwehr zu wechseln. Das ist Selbstmord gegen Mannschaften wie Spanien oder Frankreich.

Glaubt an seine Mannschaft, mit der er in sein viertes großes Turnier als deutscher Bundestrainer geht: Alfred Gislason, hier beim WM-Qualifikationsspiel gegen die Färöer in Kiel. © Quelle: dpa/Frank Molter

Im Januar testen Sie zweimal gegen Ihr Heimatland Island – ein besonderes Gefühl?

Ohne Frage! Als Isländer ist das für mich etwas Besonderes. Ich bin sehr eng mit meinem Heimatland verbunden. Es ist in meinen Augen der perfekte Gegner für diese beiden Testspiele. Island ist uns im Aufbau einer neuen Mannschaft etwa zwei Jahre voraus. Sie haben tolle Spieler, eine große Breite, sind für mich jetzt ein Medaillenkandidat. Mit Aron Palmarsson, Omar Ingi Magnusson oder Gisli Kristjánsson haben sie einen unglaublich guten Rückraum, auch hinter dem Trio sind andere in Warteposition, gute Mittelleute. Früher galt die Torhüterposition in Island immer als Schwachstelle. Aber diese Baustelle ist geschlossen.

Es gibt da diesen jungen isländischen Torhüter Viktor Hallgrímsson aus Nantes, der mit dem THW Kiel in Verbindung gebracht wird. Halten Sie ihn für eine gute Wahl?

Er hat auf jeden Fall die nötige Qualität, hat eine große Perspektive. Es wäre schön, ihn bei einem großen Klub zu sehen.

An der Spitze der Bundesliga geht es sehr eng zu. Sehr zur Freude des Bundestrainers? Was sagen Sie zum deutlichen Derbysieg der SG Flensburg-Handewitt gegen Ihren Ex-Klub THW Kiel?

Ich schaue hauptsächlich auf die deutschen Spieler. Je mehr von ihnen bei den Teams spielen, die auch in der Champions League dabei sind, desto besser. Das Derby hat mich sehr überrascht. Der THW war bis dahin sehr stabil, insbesondere auch durch die Rückkehr von Pekeler und Sagosen. Aber: So etwas passiert eben.

Wie haben Sie die Weihnachtstage verbracht?

Die Weihnachtstage habe ich mit meinen Kindern und Enkelkindern auf Island in Akureyri verbracht. Das war sehr schön. Kartoffelsalat und Würstchen wie bei euch Deutschen kennen wir nicht zu Weihnachten. Bei uns geht es eher traditionell isländisch zu mit geräuchertem Lamm und festlichen Speisen. Die berühmten Svið – gesengte Schafsköpfe – finde ich nicht besonders lecker. Am ersten Weihnachtstag waren wir dann bei meinen Eltern.

Und wie starten Sie ins neue Jahr 2023?

Ich werde in Reykjavík feiern – aber nicht bis tief in die Nacht. Denn um 4 Uhr starte ich schon zum Flughafen. Am 2. Januar beginnt schließlich in Hannover die WM-Vorbereitung.