﻿PSG-Torwart Jannick Green vor Rückspiel gegen THW Kiel: Keine Ruhe bei Paris

Paris. „Vielleicht sehen wir uns schon bald in der Champions League wieder.“ So verabschiedete sich der dänische Torhüter Jannick Green im vergangenen Sommer nach acht Jahren beim SC Magdeburg in Richtung Paris – den Meistertitel im Gepäck. Das Wiedersehen mit den ehemaligen SCM-Kollegen gab es in der Gruppenphase bereits doppelt. Und im Juni gar noch ein drittes Mal? In Köln, im Final Four um den europäischen Handball-Thron? Green hätte nichts einzuwenden.

Doch erst einmal steht für den 1,95 Meter großen Dänen im Tor von Paris Saint-Germain am Mittwoch (20.45 Uhr, Liveticker auf KN-online) ein packendes Rückspiel gegen den THW Kiel auf dem Programm. Der 31:27-Sieg in Kiel? Längst noch kein Grund für Laissez-faire. „Wir freuen uns über das Hinspiel, haben sehr gut gespielt. Aber es ist noch nicht vorbei, wir sind nicht ruhig oder entspannt“, so der 34-Jährige. „Wir wissen, dass es am Mittwoch wieder genau so hart wird wie im Hinspiel, kennen die Qualität der Kieler Mannschaft.“

Jannick Green über PSG: „Die machen alles, dass man glücklich ist“

Green in Paris – das passt mittlerweile exzellent. Der Familienvater, der gemeinsam mit Frau Ditte, Tochter Olivia und Sohn Sofus Elbe gegen Seine tauschte, sagt: „Der Klub ist überragend, man fühlt sich sehr wohl. Die machen alles, dass man glücklich ist.“ Für ihn sei es zwar anfangs „nicht nur einfach“ gewesen, ein Muskelfaseriss im Oberschenkel bremste ihn zu Saisonbeginn aus. Aber er weiß halt auch: „Sich in einer neuen Liga zurechtzufinden, kann dauern.“

Green in Paris – das kann ein entscheidender Trumpf im PSG-Titelrennen sein, nicht nur in der Champions League, auch in der Liga. Schließlich ist der französische Serienmeister (seit 2015 gewann kein anderer Klub die heimische Liga) in diesem Jahr stark unter Bedrängnis, liegt aktuell nur auf Rang zwei, hat aber im Vergleich zum punktgleichen Spitzenreiter Montpellier noch ein Spiel mehr zu absolvieren. Direkt dahinter lauert Nantes mit einem Zähler weniger. Die PSG-Bilanz im letzten Jahr: 30 Spiele, 30 Siege. Überrascht ob des spannenden Titelkampfes in dieser Spielzeit? Green: „Vielleicht ein bisschen. Aber es ist ja auch schön, dass die Spiele für die Zuschauer spannend sind.“

Green und Palicka: Ein Duo mit verschiedenen Ideen

Green in Paris – das ist Teil eines hochklassigen, erfahrenen Torhüter-Duos. Mit seinem Teamkollegen, Ex-Zebra Andreas Palicka (36), versteht und ergänzt sich Green vorzüglich, sagt: „Wir hatten sehr wenige Spiele, in denen keiner von uns Bälle gehalten hat.“ Beide seien „unterschiedliche Typen“ mit „verschiedenen Ideen vom Torhüterspiel“. Das Springen, die spektakulären Paraden? Überlässt Green eher dem Schweden. Und weist mit 126 Paraden den viertbesten Wert in der aktuellen Saison in der Königsklasse auf (Palicka 41).

Ihm gegenüber steht am Mittwoch mit Nationalmannschaftskollege Niklas Landin nicht irgendjemand. „Wir verstehen uns super, unsere Familien sind befreundet.“ Dass 60 Minuten lang die Freundschaft ruht, kennen beide aus zahlreichen Bundesliga-Partien. Green ist sich sicher: „Wenn wir spielen, denken wir nicht daran. Danach können wir wieder quatschen und Spaß haben.“ Und fügt mit einem kurzen Lachen an: „Je nachdem, wie das Spiel gelaufen ist.“ Im Privat-Duell zwischen ihm und Landin steht es nach dem Viertelfinal-Hinspiel noch unentschieden. Beide konnten in Kiel jeweils zwölf Bälle abwehren.

Erster Champions-League-Titel für Paris? Green: „Unglaublich wichtig“

Dass der Däne im PSG-Trikot dennoch mit einem Polster von vier Toren ins Rückspiel gehen kann, hat er nicht zuletzt seiner starken, großgewachsenen Abwehr zu verdanken. Dainis Kritopans, Henrik Toft Hansen, Luka Karabatic, Kamil Syprzak – weniger als zwei Meter misst von den Paris-„Türstehern“ niemand. „Der einzige Nachteil ist, dass man manchmal die Gegner gar nicht sieht“, sagt Green und lacht.

Klar vor Augen hat der 34-Jährige dagegen das Final Four, nimmt beim gesamten Verein eine „hohe Spannung“ wahr. Schließlich fehlt dem französischen Spitzenklub noch ein entscheidendes Accessoire: „Für den Verein ist der Champions-League-Titel unglaublich wichtig.“ Und für Jannik Green? Wäre das Weiterkommen gegen den THW Kiel gleichbedeutend mit seiner ersten Final-Four-Teilnahme in der Königsklasse. „Ich will da unbedingt hin.“ Zum Rendezvous mit dem SC Magdeburg? Vielleicht sieht man sich schon bald wieder.