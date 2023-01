Beschwören in Hannover den Teamgeist (v.li.): Die deutschen Handballer Philipp Weber, Jannik Kohlbacher, Johannes Golla, Patrick Groetzki und Rune Dahmke.

Während sich andere Nationen über die Corona-Regeln bei der Handball-WM echauffieren, schließen sich die deutschen Handballer der Kritik am Weltverband IHF nicht an. Stattdessen dominiert im deutschen Lager der Spaß an der Vorbereitung und Hoffnung auf eine „normale“ WM.

