﻿Handball: Diese vier Youngster vom THW Kiel wollen für Deutschland zur EM

Bundesliga-Debüt, Profi-Verträge, Umzug nach Kiel – im Handballer-Leben von Connar Battermann, Jarnes Faust, Henri Pabst und Matteo Menges ist in diesem Sommer einiges los. Nun peilen die vier Nachwuchsspieler des THW Kiel die Europameisterschaft mit der U18-Nationalmannschaft an. Wie stehen ihre Chancen auf einen EM-Ticket?

Kiel. Viel Zeit hatten Connar Battermann und Henri Pabst nicht, um sich in ihrer neuen Wohngemeinschaft in Kiel-Wik einzurichten. Nach ihrem Schulabschluss, dem Sprung in den Profi-Kader des THW Kiel und ein paar Tagen Sommer-Auszeit rief die Handball-Nationalmannschaft. Mit dem Team von U 18/19-Trainer Erik Wudtke wollen sie bei der Europameisterschaft in Montenegro (1.-14. August) auf Medaillenjagd gehen, müssen dieser Tage aber – genau wie zwei weitere Jung-Zebras – noch um ihr Ticket kämpfen.

Beste Chancen darf sich Linkshänder Jarnes Faust ausrechnen, der am 12. Juni im letzten Saison-Heimspiel der THW-Profis gegen Frisch auf Göppingen bundesweit für Schlagzeilen sorgte, als er eine dieser "Kam, sah und siegte"-Geschichten schrieb, wie es sie nur im Sport gibt: Sieben Tore in sieben Versuchen und das mit 17 Jahren als jüngster Kieler Bundesliga-Torschütze aller Zeiten, der nur wenige Stunden zuvor erfahren hatte, dass er überhaupt spielen soll.