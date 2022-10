DHB-Frauen zwischen Aufarbeitung des Falles Fuhr und EM-Fokus

Bei der Handball-EM will sich die Frauen-Nationalmannschaft vor großem Publikum präsentieren. Gleichzeitig muss der Sport den jahrelangen Machtmissbrauch des Ex-Trainers André Fuhr aufarbeiten. Ein Spagat.

Die gebürtige Rendsburgerin Jenny Behrend (mit Ball, hier im Training gegen Co-Kapitänin Alina Grijseels) will mit der deutschen Handball-Nationalmannschaft die Europameisterschaft der Frauen „rocken“ – aller Unruhen um den Fall André Fuhr zum Trotz.

Großwallstadt. Mit zwei Schleswig-Holsteinerinnen im Kader starten die deutschen Handball-Frauen ihre letzte Vorbereitungs-Etappe auf die Europameisterschaft. Angesichts der Enthüllungen um den Machtmissbrauch durch den ehemaligen Vereins- und DHB-Auswahltrainer André Fuhr fällt die Konzentration auf den Sport nicht leicht.

„Das war eine erschütternde und sehr schockierende Nachricht“, sagt Jenny Behrend. Die 26-Jährige, die bis zur C-Jugend bei der HSG Hohn/Elsdorf aktiv war und inzwischen beim deutschen Meister und Champions-League-Teilnehmer SG BBM Bietigheim unter Vertrag steht, macht keinen Hehl daraus, welches Thema im Kreis der Nationalmannschaft zu Beginn der Vorbereitung das dominierende war. „Wir alle fühlen mit den betroffenen Mädels mit.“

Fall Fuhr begleitet Handball-Frauen bei EM-Vorbereitung

Gemeint ist der „Fall Fuhr“. Er dreht sich um den jahrelangen systematischen Machtmissbrauch und psychische, teils auch sexualisierte Gewalt, die zahlreiche Spielerinnen dem 51-Jährigen vorwerfen und bei der Anlaufstelle gegen Gewalt im Spitzensport meldeten. Aber auch um Vereine und Verbände, die untätig – wohl aber nicht immer unwissend – zusahen. Drei Spielerinnen aus dem EM-Kader trainierten zuletzt unter Fuhr bei Borussia Dortmund. Darunter auch Mia Zschocke, die den Fall gemeinsam mit Amelie Berger mit ihrer fristlosen Kündigung zuerst öffentlich machte und inzwischen in Norwegen für den Klub Storhamar spielt.

Auch der Deutsche Handballbund (DHB), der Fuhr seit 2019 auf Honorarbasis als Trainer der weiblichen U19/20 Nationalmannschaft beschäftigt hatte, hatte zunächst zögerlich reagiert. Das änderte sich erst, nachdem vergangenes Wochenende eine „Spiegel“-Recherche die Ausmaße des Falls offenlegte. Inzwischen hat der Verband eine Kommission zur Aufarbeitung der Vorwürfe gegründet, die ihre Arbeit nach der Europameisterschaft aufnehmen soll.

„In den ersten Tagen haben wir das aufgearbeitet und besprochen, damit sich jede gut betreut fühlt. Dem DHB war es wichtig, dem Thema Raum zu geben“, berichtet Maike Schirmer (32), die das Handballspielen beim TuS Hartenholm lernte und derzeit beim VfL Oldenburg unter Vertrag steht. Nach dem einwöchigen Trainingslager in Großwallstadt versuchen die Spielerinnen, sich nun auf letzte sportliche Härtetests in Tests gegen Ungarn und Rumänien zu konzentrieren. „Das Thema wird aufgearbeitet, und es ist wichtig, dass es jetzt angemessene Aufmerksamkeit bekommt. Wir Spielerinnen wollen aber gleichzeitig jetzt unseren Fokus auf die EM richten“, sagt Behrend.

Sportliche Ziele will das DHB-Team erst kurz vor Turnierbeginn formulieren. „Aber auf jeden Fall wollen wir die Vorrunde rocken“, sagt Behrend. Deutschland trifft darin auf Polen (Sonnabend, 20.30 Uhr), Montenegro (7. November) und Spanien (9. November). Zu den Favoritinnen zählen die deutschen Frauen, die bei der WM im Vorjahr Siebte wurden, nicht. Titelkandidatinnen sind traditionell die Teams aus Norwegen und Frankreich.

Viele Nationalspielerinnen können nicht vom Handball leben

Behrend, Schirmer und Co. wollen die EM auch nutzen, um den Frauenhandball als Sport weiter in den Fokus zu rücken. „Es wäre überragend, wenn so viele wie möglich die Spiele verfolgen. Deshalb ist es auch wichtig, wie wir die Spiele gestalten“, sagt Schirmer.

Aktuell können längst nicht alle Nationalspielerinnen vom Handball leben. Behrend in Bietigheim zählt seit ihrem Wechsel dorthin dazu. „Ich bin froh, dass Bietigheim unseren Sport jetzt weiter nach oben Richtung Profitum pusht“, sagt Schirmer, die seit ihrer Rückkehr nach Oldenburg nach einem Profi-Jahr in Frankreich neben dem Handball wieder 30 Stunden pro Woche als Erzieherin arbeitet.

Auch das Tagegeld, das die Spielerinnen während der EM vom DHB bekommen, liegt unter dem bei der Männer-Nationalmannschaft, ist im Vorwege dieser EM aber laut DHB angehoben worden. Am Montag teilte der Verband mit, dass die Handballerinnen im Falle eines Titelgewinns bei der EM 250 000 Euro unter allen Teammitgliedern aufteilen dürften – erstmals so viel, wie im Januar auch als Siegprämie für die Männer ausgelobt war. Das Erreichen der Hauptrunde wäre mit 30 000 Euro für das Team verbunden.