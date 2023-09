﻿Nur Pleiten: Jugendhandball-Teams gehen in der Oberliga leer aus

Kreis Segeberg. Die männliche Jugend A der Bramstedter TS ist personell stark verändert in die Punktrunde der Handball-Oberliga gestartet. Auch das zweite Spiel ging verloren. „Die Abwehr stand grundsätzlich nicht schlecht“, betonte BT-Trainer Nicko Fölster trotz der vielen Gegentore beim 26:36 (14:16) gegen die HSG Mönkeberg-Schönkirchen. „Der Gegner war stark, aber keine zehn Tore besser als wir. Das deutliche Ergebnis spiegelt den Spielverlauf nicht wider.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Bramstedter TS begann gut, woran auch die B-Jugendlichen im Team ihren Anteil hatten. Nach 21 Minuten führten die Fölster-Schützlinge mit 11:9. Doch allmählich kippte die Partie. Nach der Pause häuften sich die Fehler im BT-Angriff. Die HSG Mönkeberg-Schönkirchen zog immer weiter davon.

Die Tore der Bramstedter TS erzielten Christian Arndt (6), Benjamin Steinhauer (6), Oke Hummel (6), Steven Appel (3), Jonas Kuhlmann (2), Justin Baumbach (2) und Leve Hummel (1).

Nur 16 SVHU-Tore gegen SG Hamburg-Nord

Unterdessen wartet auch die weibliche Jugend A des SV Henstedt-Ulzburg auf den ersten Punktgewinn. Saisonspiel Nummer zwei ging hoch mit 16:30 (7:18) bei der SG Hamburg-Nord verloren. Die Hamburgerinnen, die auch auf Bundesliga-Ebene unterwegs sind, wurden ihrer Favoritenrolle gerecht. Obwohl sie ohne Julika Schmidt und Annika Günther antraten, die per Zweitspielrecht für das SVHU-Frauenteam in der Dritten Liga aktiv waren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Wir haben uns gute Möglichkeiten herausgespielt, aus denen zu häufig keine Tore geworden sind“, sagte SVHU-Trainer Schekeb Sakandari. Vor allem aus dem Rückraum war die Quote schwach. Sakandari: „Insgesamt nur 16 Tore zu werfen, das ist zu wenig.“ Die Tore verteilten sich auf Merja Schröder (6), Natascha Jifita (4), Svea Eschenbach (2), Lia Struck (1), Karolina Falk (1), Sania Lutz (1) und Lian Garbers (1).

Bis zum 4:7 (11.) blieb der Frogs-Nachwuchs in Schlagweite, danach setzten sich die Hamburgerinnen ab. Viele Treffer fielen durch einfache Gegenstöße, auch die Anspiele an den Kreis konnte Sakandaris Team selten verhindern. 18:7 stand es zur Pause, danach taten die Gastgeberinnen nur noch so viel wie nötig.

SVHU verliert hoch, Emma Hattendorf verletzt sich

Die weibliche C-Jugend des SV Henstedt-Ulzburg war noch chancenloser als die älteren Vereinskolleginnen. Beim VfL Bad Schwartau holte sich die Mannschaft, die ebenfalls von Sakandari ausgebildet wird, eine 18:40 (8:21)-Packung ab. Die Henstedt-Ulzburgerinnen zeigten wenig Gegenwehr. Nach zehn Minuten führten die Bad Schwartauerinnen mit 8:2 (10.), sechs der acht Treffer waren Tempogegenstöße.

„Alles, was wir uns vorgenommen hatten, hat nicht funktioniert“, ärgerte sich Schekeb Sakandari. „Wir wollten beispielsweise im Angriff wenige einfache Fehler zu produzieren. Aber vom Anpfiff weg hat nichts gepasst, wir waren fahrig und hatten keine Lösungen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

SVHU-Spielerin Emma Hattendorf konnte schon früh nicht mehr mitwirken. Sie schied mit einer Bänderverletzung am Fuß aus. Vorher hatte Emma Hattendorf ein Tor geworfen, die 15 weiteren Treffer erzielten Josie Aschmoneit (4), Liana Rebmann (3), Malee-Sophie Delfs (3), Grace Kabel (2), Suna Schneider (2), Merle Lenz (2) und Frieda Meerbeck (1).

KN