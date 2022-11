﻿Handball-Jugendbundesliga: THW Kiel qualifiziert sich für die Hauptrunde

Mit einem lockeren 35:24-Heimsieg gegen die Mecklenburger Stiere qualifizierten sich die U19-Handballer des THW Kiel für die Hauptrunde der Jugendbundesliga. Die Jungzebras schlossen die Vorrunde der Nord-Ost-Staffel als Zweiter hinter den Füchsen Berlin ab und peilen nun die Play-offs an.

Kiel. Der erste Meilenstein ist erreicht: Mit einem gänzlich ungefährdeten 35:24-Heimsieg gegen die Mecklenburger Stiere beendeten die U19-Junioren des THW Kiel die Vorrunde der Jugendbundesliga und buchten vorzeitig die Startberechtigung für die Saison 2023/24. Hinter den favorisierten Füchsen aus Berlin reihten sich die Jungzebras in der Nord-Ost-Staffel ein und qualifizierten sich souverän für die Anfang Dezember beginnende Hauptrunde. Derweil tritt der ewige Nordrivale, die SG Flensburg-Handewitt, als Tabellenfünfter den Gang in die Pokalrunde an.