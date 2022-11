﻿Segeberger Handballerinnen-Duo in der SH-Liga bleibt punktlos

Kreis Segeberg . Die Handballerinnen des SV Sülfeld lieferten sich mit IF Stjernen Flensburg einen tollen Schlagabtausch, in dem 69 Tore fielen. Am Ende setzten sich die Flensburgerinnen in eigener Halle mit 37:32 (15:14) durch und sind jetzt wie die Sülfelderinnen in der Tabelle bei 7:5 Punkten angekommen.

„Wir haben trotz des dezimierten Kaders stark gekämpft“, lobte SVS-Trainer Maik Iwastschenko seine Mannschaft, die mit zwei Torhüterinnen und nur sieben Feldspielerinnen angetreten war. „Bis wenige Minuten vor Schluss war alles offen. Dann haben uns Kraft und Konzentration verlassen.“ Als Lara-Maline Bans in der 53. Minute zum 30:29 traf, bedeutete das die letztmalige Führung für die Gäste. Danach entglitt Iwastschenkos Team die Partie.

Sülfelder Substanzverlust

Die fünffache Torschützin Antonia Dsubenko wusste warum: „Über weite Strecken des Spiels haperte es nur ab und zu hinten an Absprachen und im Abschluss an der Konsequenz. In der Schlussphase haben wir verloren, weil uns die Kräfte fehlten. Kopf hoch, Mund abwischen – für die Leistung in Flensburg müssen wir uns nicht verstecken.“ Neben Antonia Dsubenko trugen sich für den SV Sülfeld Trixy Rohlfs (14/2), Lena Ewen (7), Laure-Marie Belling (4) und Jara-Maline Bans (2) in die Liste der Torschützinnen ein.

Annika Fimmens 2:0 ein SVHU-Strohfeuer

Neuling SV Henstedt-Ulzburg II legte derweil durch zwei Tore von Annika Fimmen beim Spitzenreiter HSG Tarp/Wanderup ein 2:0 vor. Danach übernahmen die Gastgeberinnen die Regie. Über 14:12 zur Pause landeten sie einen ungefährdeten 31:22-Erfolg gegen den Tabellendritten.

„Meine Mannschaft war super motiviert und wollte unbedingt eine Überraschung schaffen“, sagte SVHU-Trainer Norbert Eichel. „Der Start war top, aber dann haben wir in der zweiten Welle ungewohnte Fehler gemacht. Das hat Tarp konsequent ausgenutzt.“

In der Abwehr den Zugriff verloren

Mit aller Energie liefen die Eichel-Schützlinge dem Rückstand hinterher. Bis zum 14:17 (36.) blieben sie in Schlagdistanz. „Dann haben wir in der Abwehr immer mehr den Zugriff verloren“, erklärte Eichel, warum die Niederlage deutlich wurde.

Unzufrieden ist Eichel dennoch nicht: „Wir haben eine ganz junge Truppe, die SH-Liga ist für fast alle Neuland. Mit 8:6 Punkten stehen wir gut da. Ziel bleibt der Klassenerhalt sowie die Entwicklung der einzelnen Talente sowie des Teams.“

Die Tore für die SVHU-Zweite erzielten Christine Grawitter (5/3), Annika Fimmen (4), Shirley Wruck (3), Hannah Wulff (3), Bente Trepping (2), Fiona Schermer (2), Pauline Eggert (1), Kim Paulat (1) und Inga Butzmann-Schlegel (1).