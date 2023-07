﻿U21-Triumph: Kommen die nächsten Handball-Weltmeister auch vom THW Kiel?

Berlin/Kiel. David Späth, Nils Lichtlein, Justus Fischer, Renars Uscins – Namen, die selbst dem geneigten deutschen Handball-Publikum bis vor wenigen Tagen noch fremd waren, sind plötzlich auch öffentlich die großen Hoffnungsträger ihrer Sportart. Beim Titelgewinn bei der Heim-WM zogen die deutschen U 21-Handballer über eine Million Fans vor dem Fernseher in ihren Bann und demonstrierten auf dem Feld eine Überlegenheit, von der die A-Nationalmannschaft seit Jahren nur träumen kann.

Die „fetten Handballjahre“ (Funktionär Bob Hanning) für Deutschland sollen nun kommen: Im Januar 2024 folgt die Heim-Europameisterschaft der Männer, 2025 die Heim-WM der Frauen, 2027 richtet der DHB die Männer-Weltmeisterschaft in Deutschland aus.

In der U 19-Nationalmannschaft tummeln sich Spieler vom THW Kiel

„Ich wünsche den Jungs, dass sie nun alles daran setzen, auch 2027 bei der WM im eigenen Land wieder dabei zu sein“, sagt Klaus-Dieter Petersen, Co- von Junioren-Bundestrainer Martin Heuberger und Nachwuchs-Koordinator beim THW Kiel. Selbst für „Pitti“, Kieler Handball-Legende, achtfacher deutscher Meister, Europameister und mit 340 Länderspieleinsätzen der Mann mit den zweitmeisten DHB-Spielen überhaupt, war es der erste Nationalmannschafts-Titel vor Heim-Kulisse. „Das ist schon eine besondere Atmosphäre und toll mitzubekommen, wie sich so eine Euphorie entwickelt“, sagt der 54-Jährige, der sich am Tag nach der Titel-Party auf den Heimweg nach Kiel machte – als einziger aus dem DHB-Tross.

Denn Spieler des Handball-Rekordmeisters THW Kiel suchte man im deutschen Junioren-Kader vergeblich. Kreisläufer Leon Ciudad, beim Titelgewinn der U19 vor zwei Jahren noch in der Zebra-Jugend und inzwischen in Diensten des VfL Lübeck-Schwartau, hatte als Vierter auf seiner Position den Sprung in den Kader verpasst.

Petersen hat aber Hoffnung, dass ab Geburtsjahrgang 2004 das ein- oder andere THW-Eigengewächs in die Riege der DHB-Top-Talente für den Unterbau der A-Nationalmannschaft aufsteigt. In den aktuellen deutschen U 19- und U 17-Kadern tummeln sich jedenfalls schon einige Spieler aus der THW-Schmiede, die ihre früheren Defizite in der Jugendarbeit inzwischen in Halbfinal-Teilnahmen in den entsprechenden Jugend-Bundesligen umgemünzt hat.

„In der U19 haben wir einige Spieler, die da oben mitspielen“, sagt er und attestiert vor allem Ben Connar Battermann (Rückraum links) beste Chancen auf eine WM-Teilnahme (2.-13. August in Kroatien, d. Red.). Genau wie Henri Pabst (Rückraum rechts) ergänzt er den Profi-Kader der Zebras. Auch Jarnes Faust (Rechtsaußen), der vor seinem Kreuzbandriss im DHB-Dress auflief und auch schon Bundesliga-Luft schnupperte, soll nach vollständiger Genesung wieder regelmäßig mit dem Team von Trainer Filip Jicha trainieren. „Entscheidend für ihre Entwicklung ist, dass sie gesund bleiben“, weiß Petersen.

Den Erfolg der U 21 führt er unter anderem auf den breiten Kader und die Bundesliga-Erfahrung ihrer Schlüsselspieler zurück. „Denn auch andere Nationen haben Spieler, die in ihren Ländern bei Top-Klubs Erfahrung sammeln.“ Bestes Beispiel: Elias Ellefsen á Skipagøtu, der als Torschützenkönig und All-Star der U 21-WM zum THW Kiel kommt.

In Deutschland habe sich „in vielen Jahren eine gute Konstanz im Nachwuchs“ aufgebaut. „Wir haben jetzt eine große Breite an erfahrenen Trainern im Nachwuchs. Das zeigt sich auch in der Spielerentwicklung.“ Wichtig sei, dass die Talente auch in ihren Klubs Einsatzzeiten bekommen. „Trainer wie Christian Prokop in Hannover setzen auf Junioren wie Uscins und Fischer. Dass das geht, beweist Hannovers Europapokalplatz“, sagt er.

Den Weltmeistern von 2023 bescheinigt Petersen beste Chancen, die Heim-WM der DHB-Männer 2027 ebenfalls auf dem Spielfeld erleben zu können. „Sie haben alle das Zeug dazu und in der nächsten Bundesligasaison die Gelegenheit, das zu beweisen“, sagt er.

Petersen kann sich Späth, Fischer und Lichtlein schon im Januar im Gislason-Kader vorstellen

Einige vielleicht sogar schon bei der Heim-EM im Januar, wenn das „Jahrzehnt des Handballs“ in Deutschland die nächste Euphorie-Stufe zünden soll. „Die drei, die im Allstar-Team gelandet sind, könnte ich mir schon in der A-Nationalmannschaft vorstellen“, sagt Petersen – eine Empfehlung für Nils Lichtlein, Justus Fischer und David Späth an Bundestrainer Alfred Gislason.

Petersen selbst, seit 2005 in verschiedenen Zeiträumen und Positionen als Trainer für den DHB tätig, wird beim DHB vorerst nur in der Trainerausbildung weiterarbeiten. An der Seitenlinie will er pausieren und sich auf den THW Kiel konzentrieren. „Ich möchte ein bisschen durchpusten und auch mal ein bisschen freie Zeit genießen“, sagt der 54-Jährige.

