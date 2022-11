Handball-Bundesliga: HSV Hamburg live gegen den HC Erlangen

Die Handballer des THW Kiel sind nach der Heimniederlage gegen den TBV Lemgo Lippe wieder in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Der Rekordmeister siegte am Dienstagabend in der Handball-Bundesliga mit 37:24 (17:9) bei Aufsteiger ASV Hamm-Westfalen und kletterte vorerst wieder auf Platz zwei der Tabelle.