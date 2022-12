﻿Löst Rune Dahmke das WM-Ticket?

Rune Dahmke war Europameister, dann nicht berücksichtig, aussortiert, nachnominiert. Der Linksaußen vom THW Kiel hat eine Achterbahn der Gefühle hinter sich, geht es um die deutsche Nationalmannschaft. Jetzt hofft er wieder. Am Freitag nominiert Bundestrainer Alfred Gislason seinen Kader für die WM im Januar in Polen und Schweden.

Kiel. Wenn Handball-Bundestrainer Alfred Gislason am Freitag seinen Kader für die Weltmeisterschaft im Januar in Polen und Schweden nominiert, möchte Rune Dahmke gern auf der Liste seines ehemaligen Trainers stehen. Der 29-jährige Linksaußen des THW Kiel steht im erweiterten Aufgebot. Und ja – er hofft. Aber Dahmke hat viel erlebt. Vielleicht in dieser Hinsicht mehr als jeder andere. Darum sagt der Kieler: „Ich bin vorsichtig geworden.“

Hier im Café Bornhorst Aan Tafel in der Kieler Wrangelstraße zwischen grobem Beton und wuchtigem Holzmobiliar wird man vom doppelten Espresso geerdet. Auch einer, der sich als „Flying Rune Dahmke“ in der Nationalmannschaft einen Namen gemacht hat. Hoch geflogen. Tief gefallen. Er fliegt. Er begeistert im Trikot des THW Kiel. Und jetzt hofft er. Denn von einer Nominierung hängt viel ab. Aber nicht alles. Rune Dahmke ist vorsichtig geworden.

Rune Dahmke: Seit zehn Jahren beim THW Kiel

„Ich finde, ich hätte es verdient, dabei zu sein“, sagt der 29-Jährige, der seit zehn Jahren beim deutschen Handball-Rekordmeister unter Vertrag steht. Das klingt nicht großspurig oder gar respektlos gegenüber den vier Kollegen im erweiterten Kader der Auswahl des Deutschen Handballbundes. Das klingt wie einer, der viel erlebt hat. In 41 Länderspielen (75 Tore). Wie einer, der Gefühle zulässt, wo sie einem ins Herz schießen. Rune Dahmke sagt: „Ich wäre enttäuscht, wenn es nicht klappt.“

Zur Erinnerung: Rune Dahmkes Karriere in der Nationalmannschaft begann hoch über den Wolken mit dem Gewinn der Europameisterschaft 2016. Danach: emotionale Achterbahnfahrten. Für die Olympischen Spiele 2016 wurde er nicht berücksichtigt, bei der Weltmeisterschaft 2017 stand er im Kader, wurde in der Vorrunde aussortiert. Hin. Und her. Europameisterschaft 2018: erst ausgebootet, für die Hauptrunde nachnominiert. Heim-WM 2019, Olympische Spiele in Tokio 2021: nicht dabei.

Bei der EM 2022 nachgereist ins Auge der Pandemie

Dann kam die chaotische „Corona-EM“ in diesem Jahr: Dahmke stellte sich in den Dienst der Mannschaft und reiste ins Auge der Pandemie nach, als ein Spieler nach dem anderen infiziert ausfiel. „Besonders die beiden Nichtnominierungen für die Olympischen Spiele waren schon hart. Allerdings ist dort der Kader auch immer kleiner. Ich finde aber, in den letzten drei Jahren, seit der Saison, in der wir Champions-League-Sieger geworden sind, sind meine Quoten gut.“

Mit vier anderen Linksaußen ringt Dahmke nun um zwei Plätze für die WM in Polen und Schweden, will in Kattowitz im Januar dabei sein. Der Magdeburger Lukas Mertens (Bundesliga-Wurfquote 68,97 Prozent) scheint im Personalpuzzle von Alfred Gislason gesetzt. Die beste Quote von allen fünf linken Flügelspielern hat: Dahmke. Es sind 75,76 Prozent, besser als der gerade erst genesene und aufs Spielfeld zurückgekehrte Marcel Schiller (Frisch Auf Göppingen; 75,28 %), besser als Patrick Zieker (TVB Stuttgart; 65,52 %), besser als Matthias Musche (SC Magdeburg; 62,50 %). Aber entscheidet am Ende nur die Trefferquote? „Rune ist ein ,Emotional Leader’. Und er deckt sehr gut. Ich kenne weltweit nicht viele, die das besser machen. Er hilft uns so sehr, immer wieder“, sagt THW-Cheftrainer Filip Jicha.

Mittlerweile gehört Rune Dahmke (links) ebenso zu einem Kraftzentrum der Führungsspieler wie Kapitän Domagoj Duvnjak. © Quelle: Uwe Paesler

Vieles spricht für Dahmke, auch wenn Schiller ein etablierter Siebenmeterschütze im Nationalteam ist. Bei den Kielern teilt sich Dahmke die Spielzeit weitgehend mit seinem Positions- und Zimmerkollegen Magnus Landin. Zwei, die harmonieren, auf dem Feld ihre ganze Strahlkraft dann entfalten, wenn sie in der Halbzeit mit dem kurzen Wechsel auf der linken Abwehrseite beide verteidigen, Landin auf der Position fünf, Dahmke auf der Sechs außen. „Wenn du weißt, dass du in jedem Spiel 30 Minuten spielst, dich abwechselst, kannst du umso mehr Vollgas geben“, sagt Dahmke. Auch im Angriff entwickelt sich die Rolle der Außen sukzessive weiter. Klar, mehr Bälle will jeder haben. „Aber wir Außen müssen beim THW nicht die sein, die nur auf Tore und Rekorde gehen.“ Dahmke glänzt stattdessen auch als präsenter Einläufer, setzt Sperren, liest das Spiel. Sein akrobatisches, wie in Stein gehauenes Tor zum 20:15 in Aalborg – Weltklasse! Seine leidenschaftlichen Rettungsaktionen in der Defensive – unerreicht!

Dahmke: „Meine Rolle in der Mannschaft hat sich verändert“

„In den letzten Jahren ist viel passiert – meine Rolle ist innerhalb der Mannschaft anders geworden“, sagt Dahmke. Er gehöre mittlerweile zum „harten Kern“, neben den Kapitänen – Domagoj Duvnjak, Patrick Wiencek, Niklas Landin – und Führungsspielern wie Hendrik Pekeler oder seinem Freund und Schwager in spe Sander Sagosen zu einem ultimativen Kraftzentrum der Zebras. Einer wie Dahmke reißt mit, hat handballerische Street Credibility ebenso wie Empathie für seine Nebenleute. Mit Dahmke über Enttäuschungen, über das Alleinsein oder sein Bild von Familie, Zukunft zu sprechen, ist bereichernd. Aber bringen ihn diese Skills (zurück) in die Nationalmannschaft? Im Notizbuch von Bundestrainer Alfred Gislason steht Dahmke gewiss weit oben. Der 63-Jährige trainierte den THW Kiel von 2008 bis 2019. Er kennt Dahmke, und Dahmke kennt sein System.

Weihnachten wird Rune Dahmke mit seiner Familie in Mönkeberg verbringen, am 27. Dezember nach Ungarn zu seiner Lebensgefährtin Stine Oftedal reisen. Für wie lange? Das hängt jetzt nur noch an der WM-Nominierung von Bundestrainer Alfred Gislason. Am Freitag. Rune Dahmkes spektakuläres Spiel wäre eine Bereicherung für die zuletzt zuweilen blasse deutsche Nationalmannschaft.