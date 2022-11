Handball ohne Gewissensbisse

Was für ein düsterer Start in den November. Die Niederlage gegen den TBV Lemgo Lippe zementierte beim THW Kiel eine Ergebniskrise, die die Protagonisten irgendwie auch ratlos zurückließ. Beim Aufsteiger Hamm-Westfalen gelang den Zebras ein erster Schritt zurück aus der Dunkelheit ans Licht. Cheftrainer Filip Jicha fordert „Handball ohne schlechtes Gewissen“. Die nächste Gelegenheit bietet sich schon am Sonntag,

Liebe Leserinnen und Leser,

so mancher von Ihnen wird sicher nach dem desolaten 32:33 gegen den TBV Lemgo Lippe gedacht haben: Schlimmer geht‘s nimmer! Die Pleite markierte die erste Heimniederlage gegen den ehemaligen TBV Deutschland seit 20 Jahren, rundete eine Negativserie mit fünf sieglosen Partien aus sieben Begegnungen ab. Der November-Blues traf Mannschaft, Umfeld, Fans mit voller Wucht. Guns N‘Roses und ihr „November Rain“ - dunkle Wolken, Donnergrollen über Kiel.

Doch wenn der Wert im Keller ist, soll man investieren. Und schon gegen den ASV Hamm-Westfalen haben angeschlagene Zebras einen ersten Schritt ans Licht gemacht. Denn was macht man, wenn‘s eine Krise gibt? Genau! Man setzt sich zusammen, bevorzugt bei Kerzenschein am Küchentisch. Eine Handball-Kabine tut es aber auch. Und genau das haben die Spieler des Handball-Rekordmeisters getan. Sie haben sich zusammengerauft, haben in Hamm ein deutliches Zeichen gesetzt. Mir jedenfalls haben die ersten knapp acht Minuten mit einem wie entfesselt in der Abwehr überschäumenden Domagoj Duvnjak richtig gut gefallen. Auch wenn Cheftrainer Filip Jicha im Anschluss noch Schwierigkeiten hatte, so richtig loszulassen. Es sei schließlich „nicht mehr zeitgemäß“, zu denken, man könne jeden Gegner mit zehn Toren plus „aus der Halle fegen“. Und nach dem Empfinden des Tschechen habe seine Mannschaft eben genau diese Attitüde an den Tag gelegt, sei verkrampft, wenn es dann nicht auf Anhieb gut lief, sei in Panik verfallen. Zebras sind eben auch nur Menschen.

Aber: Nichts passiert! Die (Bundesliga-)Welt ist noch voll in Ordnung, keineswegs aus Kieler Angeln gehoben. Weil sich nämlich nicht nur der THW Kiel, sondern auch die Füchse Berlin gegen Schlusslicht Minden und die Rhein-Neckar Löwen gegen den HSV blamiert haben. Es ist und bleibt eng an der Tabellenspitze. Und das wird auch noch eine Weile so bleiben. Ganz bestimmt. Darum gilt es jetzt zu investieren. In Form von Daumendrücken, Anfeuern, den Spielern um Shootingstar Eric Johansson die Räuberleiter zurück in ein gutes Gefühl zu geben. Filip Jicha jedenfalls hat seinen Schützlingen verboten, mit einem schlechten Gewissen zu spielen. Ein Bild, das mich sehr anspricht. Wie geht es Ihnen?

Zum Abschluss möchte ich Ihnen auch noch die neue, mittlerweile dritte Folge unseres Podcasts „Timeout THW“ ans Herz legen. Sie finden den Podcast hier oder bei Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Ganz ohne kriselnde Kieler geht‘s natürlich auch im Podcast nicht. Darüber hinaus widmen meine Kollegin Merle Schaack und ich uns auf Wunsch unserer Zuhörer einmal intensiv der Kaderplanung beim THW Kiel. Stehen bei Steffen Weinhold und Miha Zarabec die Zeichen auf Abschied? Und sollte man den Vertrag eines ganz bestimmten Spielers nicht schleunigst verlängern? Auch ein Blick auf das brisanteste und zugleich unerfreulichste Handball-Thema der vergangenen Wochen darf nicht fehlen: die Causa André Fuhr.

Zur Ruhe kommen wir alle auf jeden Fall nicht, denn schon am Sonntag (16.05 Uhr, Liveticker auf KN-online) steht die nächste Aufgabe auf dem Spielplan, wenn Altmeister Frisch Auf Göppingen in Kiel gastiert.

Ich wünsche Ihnen ereignisreiche Tage, und bleiben Sie unbedingt gesund!

Ihr Tamo Schwarz,

THW-Reporter

Zitat der Woche

Ich habe meinen Spielern verboten, mit einem schlechten Gefühl, einem schlechten Gewissen Handball zu spielen. Filip Jicha THW-Cheftrainer

Zebra-Statistik der Woche

Mit wettbewerbsübergreifend 82 Toren (davon 2 Siebenmeter) führt Neuzugang Eric Johansson die Torjägerliste der Zebras an. Auf den folgenden Plätzen liegen Patrick Wiencek (74), Niclas Ekberg (59/33), Harald Reinkind (58), Nikola Bilyk (54) und Karl Wallinius (50).

Lesenswertes

Mehr Lesen mit dem +

Einige der im Newsletter verlinkten Artikel sind für alle Leserinnen und Leser frei zugänglich, andere bieten wir ausschließlich unseren KN+-Abonnentinnen und -Abonnenten an. Sie haben noch kein KN+? Testen Sie jetzt unser Abo und erhalten Sie Zugang zu interessanten Hintergründen, spannenden Reportagen und exklusiven Interviews.

Jetzt Probeabo starten

Service

Kreuzworträtsel | Sudoku | Podcasts | ePaper | Traueranzeigen | Ticketshop | KN Mediastore | Aktuelle Verkehrsinformationen

Feedback und weitere Newsletter

Hat Ihnen dieser Newsletter gefallen - oder könnten wir aus Ihrer Sicht etwas besser machen? Schreiben Sie uns gerne Hinweise, Kritik und Lob an newsletter@kieler-nachrichten.de

Schön, dass Sie uns lesen!

Abonnieren Sie auch

Post aus dem Newsroom: Der Newsletter der KN-Chefredaktion. Montag bis Freitag. Immer gegen 17 Uhr die Top-News des Tages. Hier abonnieren.

Kiel mittendrin: Alle Neuigkeiten aus der Landeshauptstadt direkt in Ihr Postfach - jeden Mittwoch gegen 19 Uhr. Hier abonnieren.

Kultur leben: Konzerte, Theater, Kino und mehr: Tipps fürs Wochenende erhalten Sie jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren.

Holstein Kiel - Die Woche: Was ist bei Holstein Kiel los? Wer ist verletzt, wer in Topform? Das wöchentliche Update - jeden Freitag. Hier abonnieren.

News direkt auf ihr Smartphone oder Tablet?

Laden Sie sich hier unsere App für iPhones und iPads (iOS) oder Android-Geräte herunter. Einfach auf den Namen des Betriebssystems klicken.