﻿Operation: Hendrik Pekeler vom THW Kiel verpasst Saisonstart

Kiel. Operation statt Sommerurlaub: Für Hendrik Pekeler, Patrick Wiencek und Karl Wallinius vom THW Kiel ging es nach den Feierlichkeiten zum Gewinn der deutschen Handball-Meisterschaft am Dienstag unters Messer. Bei Pekelers Fersen-OP stellte sich heraus, dass der Kreisläufer und Abwehrchef dem THW Kiel zum Saisonstart fehlen wird.

THW-Mannschaftsarzt Dr. Frank Pries entfernte bei der Operation im Mare-Klinikum einen Knochensporn an Pekelers linker Ferse, der die Achillessehne gereizt hatte. „Der Eingriff ist gut verlaufen, die Achillessehne muss jetzt heilen. Wir gehen davon aus, dass Hendrik im Oktober wieder spielen wird“, sagte er anschließend.

Pekeler: „Tag nach intensiven Spielen die Hölle“

Bis dahin muss Pekeler erneut durch die Reha-Mühle, die er aus der Zeit nach dem Riss seiner rechten Achillessehne im Mai 2022 schon kennt. Auch in der Meister-Saison 2022/23 verpasste er durch die Verletzung den Saisonstart, feierte erst im November sein Comeback beim THW Kiel.

„Hätte ich so weiter gemacht, hätte die Gefahr bestanden, dass auch die linke Achillessehne noch reißt. Da beiße ich lieber jetzt noch einmal in den sauren Apfel“, sagte Pekeler, der sich mit Schmerzen plagte, auch wenn er auf dem Feld wieder in seinen Rhythmus fand. „Der Tag nach intensiven Spielen war die Hölle.“ Er habe sogar Schuhe in zwei verschiedenen Größen anziehen müssen, um Druckschmerzen zu vermeiden.

Wiencek und Wallinius sollen beim THW Kiel bald wieder an Bord sein

Bei Pekelers Innenblock-Kollegen Patrick Wiencek wurden am Tag nach dem Ende der Feierlichkeiten zur 23. deutschen Meiserschaft des THW Kiel freie Gelenkkörperchen im linken Ellenbogen entfernt.

Auch Rückraum-Rookie Karl Wallinius, der sich die gesamte Spielzeit mit Knieproblemen plagte und im Januar am Schleimbeutel hinter der Patellasehne des linken Knies operiert wurde, musste erneut unters Messer. Dieses Mal wurde dabei eine Verknöcherung der linken Kniescheibensehne entfernt.

Wiencek und Wallinius werden nach Angaben des THW Kiel zum Vorbereitungsstart der Zebras am 19. Juli zurückerwartet.

Nationalmannschafts-Comeback von Pekeler weiter offen

Bei Pekeler bleibt durch den Eingriff die Frage nach einem Comeback in der Handball-Nationalmannschaft weiter offen. Bundestrainer Alfred Gislason hat mehrfach betont, dass er den 31-Jährigen gerne im Kader für die Heim-EM hätte.

Pekeler hatte sich nach den Olympischen Spielen in Tokio eine Pause vom DHB-Team verordnet, sich aber offen für ein Comeback gezeigt – sofern der Körper es zulässt.

Am 10. Januar eröffnet bestreitet die deutsche Handball-Nationalmannschaft das Eröffnungsspiel ihrer Heim-EM in Düsseldorf gegen die Schweiz.

KN