Podcast „Timeout THW“: Weihnachten mit Sander Sagosen

So ein bisschen noch bis Weihnachten: Zwischen Vorbereitung auf das Spiel in Aalborg und Geschenkekauf war THW-Star Sander Sagosen (Mitte) zu Besuch im Podcast „Timeout THW“ mit KN-Redakteurin Merle Schaack und KN-Redakteur Tamo Schwarz.

Kiel. Was wäre Weihnachten ohne Geschenke? Zum ersten Mal begrüßen KN-Reporterin Merle Schaack und KN-Reporter Tamo Schwarz in der vierten Folge ihres THW-Kiel-Podcasts „Timeout THW“ einen Gast – und zwar keinen Geringeren als Zebra-Superstar Sander Sagosen.

Der 27-jährige Norweger, der im November im Spiel gegen den VfL Gummersbach nach langer Leidenszeit sein Comeback für den deutschen Rekordmeister feierte, gibt Einblicke in das Seelenleben während der schwersten Zeit seiner Karriere, in der er die Liebe seines Lebens – Hanna Oftedal Sagosen – heiratete. Kein „Timeout THW“ ohne die gewohnten Rubriken. Wer war für Sander Sagosen eigentlich das „Zebra des Monats“? Und werden sein Freund und Schwager in spe, Rune Dahmke, und er nach Sagosens Wechsel nach Kolstad eine direkte Fährverbindung zwischen Trondheim und Kiel einrichten? Und wer ist überhaupt Saru?

Sander Sagosen (Mitte) ist in der vierten Folge von „Timeout THW“ zu Gast im Podcast der Kieler Nachrichten mit KN-Redakteurin Merle Schaack (rechts) und KN-Redakteur Tamo Schwarz (links). © Quelle: Ulf Dahl

Klar, Sagosen freut sich schon auf die Rückkehr in seine Heimat im kommenden Sommer. Sagt aber auch: „Mit dem Kopf bin ich in Kiel“. Außer vielleicht wenn ihn sein kleiner Bruder Ciljan in ein Fachgespräch verwickelt („Manchmal sagt er mir, dass ich mehr zum Tor gehen soll“). Übrigens: Der 15-Jährige, der wie sein großer Bruder im linken Rückraum zu finden ist, wurde bereits für die norwegische Jugend-Nationalmannschaft nominiert. Der nächste heiße Kandidat für den THW Kiel? Sander Sagosen würde einem jungen Spieler jedenfalls nicht von dem Schritt, in die Handball-Bundesliga zu wechseln, abraten. Seine Karriere, so der Rückraumspieler, wäre sonst nie komplett gewesen.

Über diese und andere Themen sprechen Merle Schaack und Tamo Schwarz in der neuen Folge von „Timeout THW“, dem Handball-Podcast der Kieler Nachrichten, der auf KN-online, Spotify und allen anderen gängigen Streaming-Portalen zu finden ist.