﻿Handball: SG Todesfelde/Leezen ist als Drittliga-Neuling richtig gut dabei

Nach dem Aufstieg betraten die Handballerinnen der SG Todesfelde/Leezen in der Dritten Liga Neuland. Das Team von Trainer Thomas Kruse ist schnell in der anspruchsvolleren Spielklasse angekommen. Gegen den Berliner TSC bietet sich die Chance auf eine ausgeglichene Halbzeitbilanz.

Kreisläuferin Anni Knutzen plant, mit der SG Todesfelde/Leezen das Punktekonto in der Dritten Liga auszugleichen.

Kreis Segeberg. Die SG Todesfelde/Leezen ist auf einem guten Weg, eine zweite Saison in der Dritten Liga zu buchen. Mit einem Sieg gegen den Berliner TSC würden die von Thomas Kruse trainierten Handballerinnen ihr Punktekonto zum Abschluss der Hinrunde ausgleichen. „Das wäre für uns als Neuling ein Riesenerfolg“, sagt Kruse vor der Partie, die am Sonnabend um 18 Uhr in der Todesfelder Amtssporthalle angepfiffen wird.

Die Berlinerinnen sind noch sieglos. Die zwei Punkte holte der Tabellenvorletzte mit Unentschieden beim MTV Heide und der HSG Mönkeberg/Schönkirchen. „Ein Selbstgänger wird es trotzdem nicht“, warnt Kruse. „In der Dritten Liga gewinnt man nur Spiele, wenn man fokussiert ist und eine gute Leistung abruft. Genau das wollen wir gegen Berlin tun.“ Katharina Naleschinski und Janina Kardel fallen verletzt aus, Ann Christin Rütz fehlt wegen ihres Examens.

SVHU braucht eine Topleistung

Unterdessen tritt der SV Henstedt-Ulzburg am Sonnabend ab 16 Uhr beim Nachwuchsteam des Buxtehuder SV an. „Das wird ein schwieriges Spiel für uns, aber auch für Buxte“, sagt SVHU-Trainer Christian Gosch. „In Buxtehude erwartet uns eine junge, sehr gut ausgebildete Mannschaft. Der Gegner spielt, der Jugend geschuldet, zwar ein wenig schwankend, dennoch müssen wir eine Topleistung abrufen, um zu punkten.“

Wieso eigentlich Topfavorit?

Das gelang zuletzt gegen den souveränen Spitzenreiter Rostocker HC, trotzdem setzte es eine 29:31-Niederlage. „Gegen Rostock zu verlieren, ist zu verschmerzen“, erklärt Gosch. „Wir waren gut, aber Rostock sehr stark.“ Mehr wurmt den SVHU-Coach das 26:28 bei Pfeffersport Berlin und das 26:27 gegen den Frankfurter HC: „Diese Spiele hätten wir nicht abgeben müssen.“ Mit 14:6 Punkten und Platz drei sei sein Team trotzdem im Soll. „Ich weiß nicht, worauf die Einschätzung in Handballkreisen beruht, wir wären der Topfavorit. Wir selbst haben uns nie so geäußert. Die Zielsetzung lautet, Platz fünf aufwärts. Daran wird sich nichts ändern.“

Spielmacherin Rahn an der Hand operiert

Durch das SVHU-Team schwappt eine Erkältungswelle. „Ich hoffe, dass alle Spielerinnen fit genug sind, um in Buxtehude aufzulaufen“, sagt Gosch. Fehlen wird auf jeden Fall Katharina Rahn. Die Spielmacherin wurde in der vergangenen Woche an der gebrochenen Mittelhand operiert.