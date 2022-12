﻿Handball: SG Todesfelde/Leezen kassiert gepfefferte Pleite in Berlin

Am ersten Rückrunden-Spieltag in der 3. Liga kassierten die Handballerinnen der SG Todesfelde/Leezen eine deutliche Schlappe beim SV Pfeffersport Berlin. So kurios es auch erscheinen mag: Trainer Thomas Kruse sprach dennoch von einer guten Leistung seines Teams.

Todesfelde. Die Handballerinnen der SG Todesfelde/Leezen haben eines ihrer Saisonziele verfehlt. „Wir wollen gegen keine Mannschaft zwei Mal verlieren“, hatte Trainer Thomas Kruse gesagt. Doch bereits am ersten Rückrunden-Spieltag kassierte der Aufsteiger die zweite Pleite gegen ein und denselben Gegner. Nach dem 23:26 bei der Drittliga-Premiere im September unterlagen die Kruse-Schützlinge auch im Rückspiel gegen den SV Pfeffersport Berlin mit 25:33 (13:15). In der 40. Minute hatte es noch 20:20 gestanden.

Bis zum 20:20 war alles okay

„Es hört sich komisch an, aber ich kann der Mannschaft wenig vorwerfen“, fällte Coach Kruse ein auf den ersten Blick ungewöhnliches Urteil. Sein Team hatte 40 Minuten lang vieles richtig gemacht und mit den Berlinerinnen auf Augenhöhe agiert. „Bis dahin haben wir sehr, sehr guten Handball gespielt“, lobte Kruse, dessen Ensemble sich lange alle Chancen auf einen Punktgewinn oder mehr offen gehalten hatte.

Kruse-Team wird hektisch

Was dann passierte, bezeichnete der 54-Jährige als „Bruch im Spiel“. Von einen Angriff auf den nächsten wollte nichts mehr gelingen, trafen die Gäste-Spielerinnen eine Fehlentscheidung nach der anderen. „Zwei, drei Angriffe liefen leider nicht rund und wir sind hektisch geworden, haben die Klarheit in unserem Spiel verloren“, begründete Kruse, warum seine Mannschaft kein Bein mehr an die Erde bringen konnte und Pfeffersport auf und davon eilte.

SG kassiert einen 2:12-Lauf

Binnen acht Minuten machten die Gastgeberinnen aus dem Unentschieden ein 27:21 (48.), weitere acht Minuten später hieß es 32:22 für das Team der Ex-Todesfelderin Charlin Hansen, die vier Treffer erzielte. „In dieser Phase sind uns elementar einfache Fehler unterlaufen“, sagte Kruse. „Immerhin konnten wir am Ende etwas Ergebniskosmetik betreiben.“

Torhüterinnen halten nur vier Würfe

Trotz der deutlichen Niederlage war Thomas Kruse weit davon entfernt, harsche Kritik an seinen Spielerinnen zu äußern. Nicht an den beiden Torhüterinnen Yara Heller und Katharina Buschmann, die nicht ihren besten Tag erwischt hatten und in den gesamten 60 Minuten ganze vier Bälle parieren konnten.

Oder an Torjägerin Franziska Haupt, die für ihre Verhältnisse auf eine magere Ausbeute von nur sechs Treffern kam. „Franzi hat ein gutes Spiel gemacht, super für das Team gearbeitet und viele Freiräume für die anderen geschaffen“, lobte Kruse. Davon profitierte zum Beispiel Anni Knutzen, die mit sieben Toren zur besten SG-Werferin avancierte.

SV Pfeffersport nutzt Chancen eiskalt

Unter dem Strich stand eine klare Niederlage für die SG Todesfelde/Leezen. Aber auch die Erkenntnis, dass der Neuling mit mehr Konstanz den Heimweg wahrscheinlich nicht mit leeren Händen angetreten hätte. „Leider konnte sich die Mannschaft nicht für ihre hervorragende Teilleistung belohnen“, bedauerte Thomas Kruse. „Der Gegner hat seine Chancen eiskalt genutzt und am Ende etwas cleverer als wir agiert.“

SG Todesfelde/Leezen: Yara Heller, Katharina Buschmann – Helen Andersson, Anna-Lena Grell (3), Nina Eggeling (3/1), Linda Räiha, Franziska Haupt (6), Sarah Diekert, Svea Schüller (2), Lynn Saftig (1), Janne Hübner (2), Hanna Bruhn, Yonna Thissen (1), Anni Knutzen (7/1).