﻿Viertelfinale gegen Paris: Spielplan-Stress sorgt beim THW Kiel für Unmut

Sechs Wochen vor den Viertelfinalspielen in der Champions League gegen Paris Saint-Germain macht sich Unmut breit im Lager des Handball-Rekordmeisters THW Kiel. Der hatte am Mittwoch trotz eines 31:32 gegen Dinamo Bukarest die Runde der letzten Acht erreicht – und vermisst nun die nötige Unterstützung.

Kiel/Köln. Der THW Kiel steht in seiner 25. Saison in der Handball-Champions-League zum 25. Mal in der Runde der letzten Acht. Begleitet wurde der Einzug ins Viertelfinale der Königsklasse in der Zebraherde von bittersüßen Nebengeräuschen. Der Grund ist nicht nur die Achtelfinalniederlage (31:32) im Rückspiel am Mittwoch gegen Dinamo Bukarest, sondern auch die fehlende Unterstützung aus der Liga.

THW-Torwart Tomáš Mrkva brachte es unmittelbar nach dem Schlusspfiff des Play-off-Rückspiels auf den Punkt: „Es nervt mich sehr. Wir wollten unsere jüngsten Leistungen bestätigen, wollten die Zuschauer mit einem Sieg beschenken. Sie hätten es verdient gehabt“, sagte der Tscheche. In Gefahr geriet das Weiterkommen aufgrund des komfortablen 13-Tore-Polsters aus dem Hinspiel in Bukarest (41:28) freilich nicht mehr.

Also, was könnte schöner sein? Das Viertelfinale erreicht, Paris Saint-Germain als Gegner vor der Brust, das Final Four ist für den viermaligen Titelträger von der Kieler Förde nur noch eine Hürde entfernt. Und dennoch macht sich im Lader des deutschen Rekordmeister Unmut breit. Es geht um den Spielplan. Wieder einmal.

PSG kann sich voll und ganz auf den THW Kiel konzentrieren – und die Zebras?

Denn während sich PSG zwischen den Ligaspielen am 5. Mai bei Limoges Hand 87 sowie am 19. Mai gegen Chartres MHB voll und ganz auf den THW Kiel konzentrieren kann, sieht die Welt im schwarz-weißen Lager ganz anders aus. Nicht nur muss der THW Kiel in der Handball-Bundesliga (HBL) drei Tage vor dem Hinspiel gegen die TSV Hannover-Burgdorf antreten. Zwischen Hinspiel in Kiel (voraussichtlich 10. Mai) und Rückspiel in Paris (17./18. Mai) liegt am Sonnabendabend (13. Mai) um 20.30 Uhr auch noch das Auswärtsspiel beim rund 750 Kilometer entfernten TVB Stuttgart – die zweitweiteste Auswärtsreise der aktuellen Bundesliga-Saison.

Cheftrainer Filip Jicha ist genervt

Lässt der Spielplan-Stress den Kieler Traum vom Final Four in Köln platzen? THW-Cheftrainer Filip Jicha ist genervt: „Ich finde das unglücklich. Und ich fand es auch schon im Achtelfinale unglücklich.“ Zur Erinnerung: Zwischen Hin- und Rückspiel gegen Bukarest stand für die Zebras am vergangenen Sonntag das Liga-Spitzenspiel gegen die Füchse Berlin auf dem Programm. Dabei hatte der Kieler HBL-Präsident Uwe Schwenker 2019 angekündigt, man wolle den Top-Teams „die Möglichkeit geben, auf Augenhöhe um den Einzug ins Halbfinale zu spielen. Das ist im Interesse der Liga und der TV-Partner. Dafür werde ich kämpfen.“

Vier Jahre später hat sich wenig getan. Immerhin, in der Vorsaison hatten ein vorausschauend von der HBL freigehaltener Ausweichtermin sowie die Kooperationsbereitschaft des TuS N-Lübbecke die Viertelfinalwoche – Gegner war damals ebenfalls Paris – freigehalten. „Ich stehe auch heute noch dazu, dass es wünschenswert ist, dass zwischen den Viertelfinals keine Ligaspiele stattfinden“, sagte Schwenker auf Nachfrage unserer Redaktion. In dieser Spielzeit seien Andreas Wäschenbach, als „Geschäftsleiter Spielorganisation“ bei der HBL für die Spielplangestaltung zuständig, die Hände gebunden gewesen. Schwenker verweist auf die Termindichte in der größten Liga Europas, auf Hallenverfügbarkeiten und Wünsche der TV-Anstalten.

Auch der SC Magdeburg ist vom Termin-Wahnsinn betroffen

Auch der SC Magdeburg, der im Viertelfinale auf den polnischen Vertreter Wisla Plock trifft, ist betroffen, muss „zwischendurch“ sogar im Topspiel bei den Rhein-Neckar Löwen ran und hatte durch die Teilnahme am Super Globe zu Saisonbeginn ohnehin jede Menge Verlegungsbedarf. An der Börde dürfte man also ähnlich verstimmt sein wie THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi, der nach dem Bukarest-Rückspiel betonte: „Wir haben das immer wieder angemahnt. Je mehr man sich mit dem Thema beschäftigt, desto mehr wird klar, wie kompliziert der Spielplan ist. Aber wir haben klar den Wunsch geäußert, ein Heimspiel zu haben. Jetzt ist es zwischen den Paris-Partien mit das weiteste Auswärtsspiel.“

HBL-Präsident Schwenker nimmt die Kritik ernst: „Die Situation für unsere Klubs ist nicht günstig. Wir werden nochmals insistieren, wollen die Mannschaften unterstützen.“ Auf „kurzem Wege“ sei die Partie des THW in Stuttgart auf Wunsch des Vereins schon von Sonntag auf Sonnabend verlegt worden. Im Optimalfall blieben THW-Chefcoach Filip Jicha und Co. so vier volle Tage zur Vorbereitung auf das Rückspiel in Paris. Man nimmt, was man kriegen kann.

HBL-Präsident Uwe Schwenker nimmt die Kritik des THW Kiel ernst. © Quelle: dpa/Marius Becker

In seiner 25. Saison steht der THW Kiel zum 25. Mal unter den letzten Acht

So oder so, der Einzug ins Viertelfinale unterstreicht ein Kieler Phänomen: In seiner 25. Champions-League-Saison steht der THW Kiel zum 25. Mal in der Runde der letzten Acht. Die wurde in den Saisons 1994/95 und 1995/96 noch in zwei Vierergruppen ausgetragen, deren Sieger direkt ins Finale einzogen. Danach erreichten die Zebras 23-mal das Viertelfinale. Mit 23 Top-Acht-Teilnahmen liegen der FC Barcelona und Telekom Veszprém in diesem Ranking auf Platz zwei.

Und auch im Königsklassen-Vorgängerwettbewerb Europapokal der Landesmeister hatte sich der THW schon einmal im Viertelfinale blicken lassen. Als Vizemeister hinter Titelverteidiger VfL Gummersbach qualifiziert, schied der THW in der Saison 1983/84 jedoch gegen den jugoslawischen Meister Metaloplastika Šabac aus (Hinspiel 20:22, Rückspiel 23:26). Als deutscher Meister scheiterten die Kieler in der Spielzeit 1962/63 im Achtelfinale am späteren Champion Dukla Prag (12:18). Nach den Meisterschaften 1957 und 1963 war der Wettbewerb im WM-Jahr jeweils ausgesetzt worden.