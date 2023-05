﻿SV Henstedt-Ulzburg qualifiziert sich für Aufstiegsrunde zur Landesliga

Henstedt-Ulzburg. 289 Zuschauer. Die Tribüne in der Sporthalle an der Maurepasstraße war voll wie zu besten Zeiten der Handballer des SV Henstedt-Ulzburg, als diese in der Zweiten und Dritten Liga um Punkte spielten. Diesmal ging es „nur“ um die Arbeit einer gesamten Saison.

SVHU und Kalkberg machen es spannend

Im finalen Match der Aufstiegsrunde der Kreisoberliga empfingen die Schützlinge von Spielertrainer Henning Scholz die HSG Kalkberg 06, die mit einem Punkt Rückstand selbst noch alle Chancen besaßen, sich den Titel und den Einzug in die Aufstiegsrunde zur Landesliga zu sichern. Die Kontrahenten, die sich bereits in der Vorwoche im Kreispokal-Endspiel gegenüber gestanden hatten, machten es erneut spannend.

SVHU nach 25:24 Staffelsieger

Wie im Cupfinale, das der SVHU nach Siebenmeterwerfen für sich entschieden hatte, begegneten sich die Teams auf Augenhöhe. Und die von Hennig Scholz gecoachten Henstedt-Ulzburger hatten erneut das nötige Quäntchen Glück. Nach dem 25:24 (7:8)-Erfolg stehen sie als Staffelsieger und Teilnehmer an der Aufstiegsrunde fest.

Aufstiegsrunde am 3. Juni

Dort trifft das Team aus der Großgemeinde am Sonnabend, 3. Juni, auf die Vertretungen des TSV Groß Grönau, HSG Jörl-Doppeleiche und des Suchsdorfer SV. Drei der vier Teilnehmer werden in die nächsthöhere Spielklasse klettern. Wo die Spiele stattfinden werden, steht noch nicht fest.

Henning Scholz trifft zum 25:24

Scholz, der das Team im Februar 2022 als Spielertrainer übernommen hatte, führte seine Mannschaft im wahrsten Sinne des Wortes zum Titelgewinn. Im entscheidenden Match gegen die Kalkberger, bei denen mit Patrick Starke ein ehemaliger Zweitliga-Spieler des TSV Altenholz aktiv ist, ebnete Scholz seiner Sieben mit 15 Toren den Weg zum Sieg. So verwundert es auch nicht, dass der 37-Jährige in der Schlussminute zum alles entscheidenden 25:24 traf. „Ich habe es die gesamte zweite Halbzeit gefühlt, dass wir gewinnen werden“, verriet Scholz, der Torwart Malte Hillermann als „Man of the match“ ansah. „Er hat Patrick Starke einige entscheidende Bälle abgekauft.“

KN